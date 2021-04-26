У Зеленского заявили, что к переговорам по Донбассу могут подключить США: когда это может произойти

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Обновлено 09:10 Сегодня Телеграф Прямий

Украина получает значительную поддержку от Соединенных Штатов Америки, в том числе обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Ліга.Новости", опубликованном в понедельник, 26 апреля, утром.

"Если говорить о конкретных шагах, то сегодня активно обсуждается назначение специального представителя США по урегулированию и прекращению войны на Донбассе. Очень важно, чтобы такой человек появился", - сказал он.

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По словам Ермака, тесные контакты на уровне госсекретаря США и Белого дома "свидетельствуют о том, что такое решение может быть принято достаточно быстро".

Также обсуждается сближение позиций Киева и Вашингтона и "более тесное сотрудничество в военно-оборонной сфере".

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"И плюс поддержка Соединенными Штатами получения ПДЧ (в НАТО – ред.) Украиной", - добавил глава Офиса президента.

Как сообщалось, 23 апреля госсекретарь США Нед Прайс заявил, что в США готовы наблюдать за ситуацией у границ Украины после сообщений РФ о прекращении военных учений.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 343

Все по теме:

США, Донбасс, Назначение, Спецпредставитель, Андрей Ермак.
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