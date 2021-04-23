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Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?

Игра в долгую: смогут ли США и Россия договориться?
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф

Джозеф Байден, который 20 января принял присягу как 46-й президент США, уже дважды с того времени беседовал по телефону с президентом РФ Владимиром Путиным. Сначала в конце января, спустя неделю после инаугурации.

Потом 13 апреля, высказав, в частности, предложение о саммите между США и РФ.

Политолог-американист Владислав Фарапонов оценил для «Телеграфа» отношения между США и РФ спустя более 3 месяцев пребывания Джо Байдена во главе Белого дома.

«Идет геополитическая партия. И это – игра в долгую. Пока можно делать только промежуточные выводы, - считает Владислав Фарапонов. - Ожидаемо, что Америка при Байдене сделала более уверенные шаги на мировой арене. Она действует больше с позиции собственного превосходства над Россией. Санкции и многие другие действия Белого дома направлены на то, чтобы поставить РФ в больше неудобное положение, чем ее возможные ответные действия – Америку».

Эксперт отмечает, что несмотря на достаточно жесткую риторику и действия, Вашингтон настроен встречаться и разговаривать с Путиным. Однако предложения о встрече - еще не повод говорить, что по ее итогам будут какие-то серьезные договоренности, уверен Владислав Фарапонов.

«Пока по многим вопросам Америка и Россия не могут договориться, - поясняет он. - Это касается более воинственного подхода Америки к Китаю, вопросов связанных с Северной Корей, разного взгляда Вашингтона и Москвы на ситуацию в Украине, Афганистане и так далее. Подходы и взгляды кардинально разные, поэтому о каких-то потеплениях или уступках одной или другой стороны речи быть не может», - уверен политолог-американист.
Оценивая стратегическую борьбу в треугольнике США-Россия-Китай, Владислав Фарапонов отметил: «Штаты не боятся КНР и РФ по отдельности, но опасаются альянса этих стран. В этом контексте выступления Байдена касательно внешней политики подтверждает, что он видит свою роль и роль Америки - как лидера демократии, которому противостоят такие режимы как в РФ или Китай».

Политтехнолог Алексей Голобуцкий в комментарии "Телеграфу" рассказал, как Байден затеял игру с Путиным в «доброго и злого полицейского».

О важности и опасности встречи лидеров США и России для Украины «Телеграфу» рассказал эксперт ОО «Бюро анализа политики» Виктор Бобыренко.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Китай, США, Россия, Владимир Путин, Джо Байден.
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