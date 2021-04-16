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Пятница, 16.04.2021
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Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился

Байден играет с Кремлем в доброго и злого полицейского, но Путин сам на это напросился
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф Джо Байден и Владимир Путин (фото - aif.ru)

Американский президент Джо Байден, который 15 апреля ввел жесткие санкции против России, выступил с заявлением, в котором пояснил мотивацию, а также высказался касательно агрессии России в конфликте с Украиной.

В частности, подчеркнул, что США и РФ "могут работать вместе". И предложил Путину встречу этим летом в Европе с целью "провести деэскалацию". Ситуацию с игрой Байдена в "доброго и злого полицейского" прокомментировал "Телеграфу" политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуация Алексей Голобуцкий.

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"О санкциях Россию предупреждали. Так что они неожиданностью не стали. А санкции достаточно серьезные, - считает Алексей Голобуцкий. - И запрет компаниям США напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, Фондом национального благосостояния или Минфином РФ после 14 июня 2021 года. И удар не только по физлицам, но и организациям за "враждебную деятельность в киберсфере". Фактически – секторальные санкции против IT-компаний. Не полный "абзац", но круто. Причем, как сказал Байден в своем выступлении после введения санкций – они могли быть еще жестче. Но пока, мол, пусть будут эти".

По мнению эксперта, Байден избрал тактику "доброго и злого полицейского".

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Алексей Голобуцкий поясняет: "13 апреля он позвонил Путину, в том числе с предложением о встрече в "третьей стране". 15 апреля стало известно, что президент США подписал указ о новых антироссийских санкциях. И сразу после этого – его выступление в стиле "давайте жить дружно". Причем все эти действия – ответ на провокации со стороны России. Путин хотел, чтобы Байден позвонил. Потому что, вероятно, остался неудовлетворен их первой телефонной беседой в январе, спустя примерно неделю после инаугурации Байдена.

Ну вот хотелось Путину общения. А Байден его игнорировал. И Путин начал действовать проверенным методом. Греметь оружием на границе с Украиной. Потому что только этим он и может грозить Америке. Байден позвонил. И сразу после этого ввел санкции. Подчеркнув, что они могут быть еще жестче. И что нужно договариваться".

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По мнению политтехнолога, Путин хоть и авторитарный лидер, но окружен элитой, которая так или иначе влияет на его решения. И она, скорее всего, будет склонять его перестать нагнетать ситуацию и испытывать терпение коллективного Запада в целом и США в частности.

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"Разумное предположение, что игра в безумцев, которые готовы нажать в любой момент на красную кнопку – это блеф. Но в этом блефе россияне могут зайти достаточно далеко, в том числе причинив немало вреда Украине, - акцентирует Алексей Голобуцкий. - Сейчас Байден дал возможность российской элите осознать, что если не будет деэскалации, давление со стороны США на РФ будет еще жестче. Видно, что Байден на данный момент взял инициативу от имени Западного мира на себя. Германия и Франция отошли на второй план. Посмотрим, как пройдут сегодня переговоры в Париже.

Возможно, европейцы, которые официально были всегда за Украину, а закулисно явно пытались склонить официальный Киев играть по российским правилам, продемонстрируют иную позицию".

Напомним, что ранее союзники США по НАТО поддержали американские санкции против РФ, подчеркнув, что Кремль нарушает суверенитет Украины, осуществлял вмешательство в выборы в США и злонамеренную деятельность в киберпространстве.

Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответ на санкции будет неотвратимым.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Украина, США, Россия, Санкции, Донбасс, Владимир Путин, Джо Байден, Алексей Голобуцкий.
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