Россияне впали в немилость: уже две страны Европы приняли меры против дипломатов Путина

Дипломаты РФ объявили персонами нон-грата в Польше, в Британии их выслали из страны.

Об этом сообщили в МИД Польши и Великобритании.

По информации посольства РФ в Польше, троих дипломатов объявили персонами нон-грата. Причиной для этого решения послужили нарушения дипстатуса и осуществление данными лицами действий на вред Польше.

Страна также выражает полную солидарность с ограничениями США, в отношении политики РФ.

В свою очередь, МИД Британии вызвало посла РФ из-за обеспокоенности касательно злонамеренной деятельности, включая кибератаки и вмешательство в выборы США и наращивание ВС РФ у границ Украины и незаконную аннексию Крыма.

Напомним, что 15 апреля в США применили ряд санкций против РФ из-за ряда кибератак и дезинформации во время предвыборной кампании. В тот же день союзники США по НАТО поддержали последний раунд санкций в отношении РФ.