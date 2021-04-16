Настало время для деэскалации: Байден обратился с речью об агрессии России (видео)

Американский президент Джо Байден выступил с заявлением, касательно агрессии России в конфликте с Украиной и санкций.

Об этом он сообщил во время своего обращения 16 апреля.

Байден напомнил, говоря о введенных санкциях, что во время выборов четко выражался, касательно готовности реагировать на попытки вмешательства в процесс избирания.

По его словам, США и РФ "могут работать вместе" и также он напомнил продление договора о стратегическом наступательном вооружении, который ограничивает количество американского и российского стратегического ядерного оружия.

Американский президент также отметил, что предложил Путину встречу этим летом в Европе.

При этом, Байден подчеркнул, что дал своими действиями главе Кремля понимание, что США готовы поддерживать своих союзников в Европе. В частности, это касается наращивания ВС РФ у границ Украины и в Крыму.

"Пришло время провести деэскалацию этого конфликта", - отметил он, также добавив, что США должны идти вперед, ведя конструктивный диалог.

Американский президент заинтересован в сотрудничестве с РФ, но если она будет нарушать интересы США, в Белом доме готовы реагировать должным образом.

Видео выступления Байдена:

Напомним, что 15 апреля, американские союзники по НАТО поддержали последний ряд санкций в отношении РФ.