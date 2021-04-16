"Президент Клутин": Байден оговорился в своей речи про Путина (видео)

В неловкую ситуацию попал американский президент Джо Байдена во время своего выступления. Хозяин Белого дома допустил несколько оговорок.

Выступление Байдена разместил YоuTube-каналі USA TODAY.

В своей речи президент перепутал эскалацию и вакцинацию.

"Соединенные Штаты не собираются начинать цикл вакцин ... эскалации и конфликт с Россией", - заявил Байден.

Также он неправильно назвал фамилию президента Российской Федерации Владимира Путина.

"Я также ясно дал понять президенту Клутину ...", -начал предложение президент. Тут он понял что ошибся и сразу поправил себя. "... Путину, что США непоколебимы в поддержке своих союзников и партнеров в Европе".

Напомним, Джо Байден часто допускает ошибки во время публичных выступлений. Не так давно он назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом".

Напомним, 13 апреля, американский президент поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Одной из тем разговора было наращивание российского военного присутствия на границе с Украиной.