Оговорка по Байдену: глава Белого дома "повысил" Камалу Харрис до президента США

Президент США Джо Байден опять оговорился на публичном выступлении. Глава Белого дома назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом".

Американский лидер, рассказывая об успехах вакцинации и борьбе с коронавирусом в США, сказал: «Когда президент Харрис и я…», сообщает Fox News.

Отметим, что Джо Байден не в первый раз допускает подобные оговорки. В декабре 2020 года он ошибочно назвал Харрис «"избранным президентом", Примечательно, оговорка произошла также во время выступления о вакцинах против Covid-19.

"Я принял это, чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис принял ее сегодня по той же причине", - заявил тогда лидер Демократической партии США.

В свою очередь, Харрис также ловят на оговорках. Однажды она случайно назвала себя главнокомандующим.

"Администрация Харриса вместе с Джо Байденом в качестве президента США", - сказала она на виртуальном круглом столе в сентябре.

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