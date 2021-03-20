Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
Итоги 19 марта: Медведчук проиграл дело о запрете книги о Стусе, СНБО ввел новые санкции
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Есть серьезный сигнал, что Россия к чему-то готовится", – экс-разведчик Рымарук – об угрозах, нависших над Украиной
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
"Пассажиры на железной дороге всегда считались г*вном", - блогер Рудоманов о работе в УЗ, профсоюзах и зарплатах проводников
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО

Оговорка по Байдену: глава Белого дома "повысил" Камалу Харрис до президента США

Оговорка по Байдену: глава Белого дома "повысил" Камалу Харрис до президента США
03:39 Сегодня Телеграф

Президент США Джо Байден опять  оговорился на публичном выступлении. Глава Белого дома назвал вице-президента Камалу Харрис "президентом".

Американский лидер, рассказывая об успехах вакцинации и борьбе с коронавирусом  в США, сказал: «Когда президент Харрис и я…», сообщает Fox News.

Отметим, что Джо Байден не в первый раз допускает подобные оговорки. В  декабре 2020 года он ошибочно назвал Харрис «"избранным президентом", Примечательно, оговорка произошла  также во время выступления о вакцинах против Covid-19.

 "Я принял это, чтобы внушить обществу доверие к вакцине. Избранный президент Харрис принял ее сегодня по той же причине", - заявил тогда лидер Демократической партии США.

В свою очередь, Харрис также ловят на оговорках. Однажды она случайно назвала себя главнокомандующим. 

"Администрация Харриса вместе с Джо Байденом в качестве президента США", - сказала она на виртуальном круглом столе в сентябре. 

Напомним, читайте в "Телеграфе": назвав Путина убийцей, Байден поставил Зеленского в сложное положение: чего ожидать от России.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Топчий
Автор: Андрей Топчий
Просмотры: 148

Все по теме:

Оговорки, Джо Байден, Камала Харрис.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ
02 Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко
03 Зеленский заявил, что в Украине на банковские счета детей будут "капать" деньги от недр
04 Украина вводит новые санкции: кого в этот раз наказал СНБО
05 Куба заканчивает испытание необычной вакцины от коронавируса: в чем ее особенность
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Двойная церемония роз и неожиданные выгоны: как прошел третий выпуск проекта &quot;Холостяк&quot;
Двойная церемония роз и неожиданные выгоны: как прошел третий выпуск проекта "Холостяк"
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Дело Стерненко: суд отказался выпускать активиста из-под стражи
Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании
Кому бояться дальше? Данилов рассказал, чем займется СНБО на следующем заседании
Какой праздник 20 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 20 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь