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США с недоверием отнеслись к планам России отвести войска от границ с Украиной

США с недоверием отнеслись к планам России отвести войска от границ с Украиной
07:38 Сегодня Телеграф

В США готовы наблюдать за ситуацией у границ Украины после сообщений РФ о прекращении военных учений.

Об этом 23 апреля на брифинге сообщил глава Госдепа Нед Прайс.

По его словам, в США уже слышали сообщение РФ об отводе войск от границ Украины и теперь будут ожидать действий от нее. Американцы будут наблюдать за ситуацией в контакте с властями, союзниками и партнерами.

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"Мы слышали заявление, мы будем внимательно следить за этим", — сообщил представитель ведомства. При этом в США подтверждают суверенитет Украины и ее территориальных вод.  

Напомним, что в связи с наращиванием военного потенциала у границ с Украиной, а также по причине незаконного влияния на прошедшие выборы со стороны РФ в США ввели против нее ряд санкций.

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Украина, США, Россия, Войска.
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