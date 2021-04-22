Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?

В четверг, 23 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. Эксперты прокомментировали "Телеграфу" этот шаг страны-агрессора.

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает: "О том, что дело идет к деэскалации стало понятно после 15 апреля – дня введения санкций США против РФ".

"Окончательный маркер – это телефонные переговоры между Джейкобом Салливаном и Николаем Патрушевым 19 апреля о ходе подготовки к саммиту между Путиным и Байденом. Когда готовятся переговоры – войну никто не начинает", – говорит Попович.

Окончательным этому подтверждением стало то, считает эксперт, что в послании Путина Федеральному собранию 21 апреля президент РФ практически не упоминал Украину.

"Теперь надо смотреть, сколько войск уйдет и как быстро они свернут операцию. В целом окончательного снятия напряженности на границах ожидать не приходится – российские войска там останутся в любом случае", – уверен Денис Попович.

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко согласен с тем, что сегодняшнее заявление об отводе российских войск от украинских границ вполне ложится в канву вчерашнего послания президента РФ.

"Путин вчера не сосредотачивался чрезмерно на внешней политике. И не называл конкретных врагов РФ. Разве что заявил о Шерхане и "международном виде спорта" в виде "притеснения" России. Отсутствие конкретных заявлений, персоналий – уже был первый сигнал. Второй – это отвод войск", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, идет игра в мелкие уступки с обеих сторон. В частности, предварительно США пригласили Путина принять участие в климатическом саммите. А после заявления об отводе войск Москва будет ожидать очередной шаг со стороны Вашингтона.

"В то же время, я бы не воспринимал заявление об отводе войск как снижение напряжения, – говорит Богдан Петренко. – Собственно, как и сам факт отвода. Как известно, из Сирии РФ уже дважды выводила войска, а они почему-то до сих пор там. Более того, интересы России в Украине никуда не делись".

В российской оккупации, поясняет конфликтолог, главное – не захватить, а получить контроль над нашим государством любыми методами. В том числе и информационными или через "пятую колонну".

"И еще возникает вопрос, что именно они хотят или что конкретно уже получили для того, чтобы эти войска отошли. И не будет ли, к примеру, компромисс со стороны Запада предательством украинских интересов? Начиная от принуждения к прямым переговорам официального Киева с марионетками Москвы на Донбассе – и заканчивая полным отказом даже включать в повестку дня на следующие 10 лет вопрос ПДЧ Украины в НАТО", – размышляет Богдан Петренко.

О том, какие сценарии Путин приготовил для Украины, а также когда и почему Россия может пойти в атаку, "Телеграфу" рассказал генерал Игорь Романенко.