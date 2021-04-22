Скачать
Четверг, 22.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Покупатели разбегались кто куда: в Мариуполе мужчина напал на "АТБ" с топором (видео 18+)
Покупатели разбегались кто куда: в Мариуполе мужчина напал на "АТБ" с топором (видео 18+)
До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна
До "желтой" зоны еще далеко: в Киеве оценили возможность ослабления локдауна
НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото
НАБУ объявило в розыск Гладковского-младшего: детали, фото

Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?

Отвод войск РФ от границ с Украиной: что означает такое решение Кремля и чего ожидать дальше?
Обновлено 17:40 Сегодня Телеграф

В четверг, 23 апреля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу издал приказ о возврате военного контингента обратно в части с "южных рубежей" России. Эксперты прокомментировали "Телеграфу" этот шаг страны-агрессора.

Военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович отмечает: "О том, что дело идет к деэскалации стало понятно после 15 апреля – дня введения санкций США против РФ".

"Окончательный маркер – это телефонные переговоры между Джейкобом Салливаном и Николаем Патрушевым 19 апреля о ходе подготовки к саммиту между Путиным и Байденом. Когда готовятся переговоры – войну никто не начинает", – говорит Попович.

Окончательным этому подтверждением стало то, считает эксперт, что в послании Путина Федеральному собранию 21 апреля президент РФ практически не упоминал Украину.

"Теперь надо смотреть, сколько войск уйдет и как быстро они свернут операцию. В целом окончательного снятия напряженности на границах ожидать не приходится – российские войска там останутся в любом случае", – уверен Денис Попович.

Политолог, конфликтолог Богдан Петренко согласен с тем, что сегодняшнее заявление об отводе российских войск от украинских границ вполне ложится в канву вчерашнего послания президента РФ.

"Путин вчера не сосредотачивался чрезмерно на внешней политике. И не называл конкретных врагов РФ. Разве что заявил о Шерхане и "международном виде спорта" в виде "притеснения" России. Отсутствие конкретных заявлений, персоналий – уже был первый сигнал. Второй – это отвод войск", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, идет игра в мелкие уступки с обеих сторон. В частности, предварительно США пригласили Путина принять участие в климатическом саммите. А после заявления об отводе войск Москва будет ожидать очередной шаг со стороны Вашингтона.

"В то же время, я бы не воспринимал заявление об отводе войск как снижение напряжения, – говорит Богдан Петренко. – Собственно, как и сам факт отвода. Как известно, из Сирии РФ уже дважды выводила войска, а они почему-то до сих пор там. Более того, интересы России в Украине никуда не делись".

В российской оккупации, поясняет конфликтолог, главное – не захватить, а получить контроль над нашим государством любыми методами. В том числе и информационными или через "пятую колонну".

"И еще возникает вопрос, что именно они хотят или что конкретно уже получили для того, чтобы эти войска отошли. И не будет ли, к примеру, компромисс со стороны Запада предательством украинских интересов? Начиная от принуждения к прямым переговорам официального Киева с марионетками Москвы на Донбассе – и заканчивая полным отказом даже включать в повестку дня на следующие 10 лет вопрос ПДЧ Украины в НАТО", – размышляет Богдан Петренко.

О том, какие сценарии Путин приготовил для Украины, а также когда и почему Россия может пойти в атаку, "Телеграфу" рассказал генерал Игорь Романенко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 250

Все по теме:

Владимир Путин, агрессия РФ, Отвод войск, Война на Донбассе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Тысячи людей скандируют "Путин – убийца!": видео из Москвы и Петербурга
02 "За*бали короли жизни": в сети бурно обсуждают видео нападения на дорожников в Киеве
03 "Готовьтесь": Жириновский захотел за деньги повесить российский флаг над Киевом (видео)
04 "Вы против команды, бл**ь": Бущан не подбирал слов, защищая Луческу (видео)
05 Ходорковский похвалил Зеленского и сравнил Путина с убитым лидером Чада
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Вовсю готовятся воевать: появилось новое видео с военными маневрами России в Крыму
Вовсю готовятся воевать: появилось новое видео с военными маневрами России в Крыму
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Путин продолжает игру: приказ Шойгу об отводе войск от границ бурно обсуждают в сети
Ушла в лицей и не вернулась: на Прикарпатье ищут исчезнувшую три дня назад 13-летнюю девочку (фото)
Ушла в лицей и не вернулась: на Прикарпатье ищут исчезнувшую три дня назад 13-летнюю девочку (фото)
Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
Путинские военные никуда не денутся: Шойгу поймали на хитрости с отводом войск
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь