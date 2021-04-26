Зеленский не пригласит Путина в Киев: в ОП объяснили, почему

Владимир Зеленский не будет приглашать Владимира Путина на мирные переговоры в Киев. В тоже время, он не против встретиться с российским президентом на Донбассе.

Об этом в интервью LIGA.net рассказал глава Офиса президента Андрей Ермак.

Во время видеоконференции политических советников Заместитель главы Администрации президента Российской Федерации Дмитрий Козак выдвинул предложение провести встречу советников на линии соприкосновения. После этого Ермак рассказал о разговоре Зеленскому, который позже публично обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке украинского Донбасса.

Ермак заявил, что Киев демонстрирует стремление продолжать переговоры. Особенно это было бы важно совершить на территории, где проходят боевые действия и гибнут от выстрелов россиян украинские военнослужащие.

В то же время, чиновник заявил, что в Киев Путина на переговоры приглашать не будут. По мнению Ермака, это некорректно.

Напомним, Путин отказался ехать на охваченный войной Донбасс и пригласил Зеленского на переговоры в Москву.