Минские соглашения - покойник, которого никак не могут вынести из квартиры, - военный обозреватель

На среду, 28 апреля, планируется заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) переговорщиков по урегулированию конфликта на Донбассе. На нем попытаются согласовать дополнительные меры по контролю за режимом прекращения огня. За основу взят украинский план, что назвали прорывом во время прошлой встречи представителей ТКГ.

Шансы согласовать новое перемирие оценил для "Телеграфа" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.

"Вероятность заключения или не заключения какого-то соглашения 28 числа сопоставим с вероятностью появления комодского варана на Крещатике. 50 на 50. Или появится, или не появится. Минские соглашения - это покойник, которого никак не могут вынести из квартиры", - считает Денис Попович.

По его мнению, если президенту Владимиру Зеленскому дорог рейтинг, должность и вообще дальнейшая политическая карьера - он никогда не пойдет на выполнение Минских соглашений из опасений получить свой Майдан.

"И это превращает Минский процесс в заколдованный круг, - отмечает военный обозреватель. - Россия не признаёт себя стороной конфликта, хотя таковой является. Она предлагает Киеву вести переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР", которые ничего не решают, потому что подконтрольны России, которая их снабжает и обеспечивает, но при этом не считает себя участником конфликта. Украинская власть совершенно справедливо не желает вести переговоры с марионетками и требует встречи с кукловодом. Но кукловод от разговора уклоняется. Круг замкнулся".

Денис Попович считает, что мы всё-таки увидим "комодского варана" на Крещатике (новые договоренности в рамках ТКГ) - и огонь будет в очередной раз прекращен.

"Единственный, громадный плюс от всего этого - перестанут гибнуть люди. Но, увы, как всегда происходило с подобного рода перемириями, рано или поздно оно будет сорвано. Именно по тем причинам, что перечислены выше", - резюмирует эксперт.

О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в интервью генерала Игоря Романенко "Телеграфу".

Бывший председатель Луганской областной военно-гражданской администрации, экс-замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и ВПЛ Георгий Тука рассказал изданию, почему переговоры по Донбассу застопорились - и чего Украине стоит ожидать от России.