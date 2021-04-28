"Пасхальное перемирие": как долго оно продержится и почему представителей РФ нужно вернуть на Донбасс

В среду, 28 апреля, пройдет заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе. На нем будут пытаться согласовать дополнительные меры по контролю за режимом прекращения огня. Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля заявил, что "пасхальное перемирие" почти согласовано.

За основу взят украинский план, что назвали прорывом во время прошлой встречи представителей ТКГ.



О шансах на новое перемирие и опасностях, которые могут таить новые соглашения, "Телеграфу" рассказал бывший заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, председатель Луганской ВГА (2015-2016 годы) Георгий Тука.

"Перемирие могут заключить, но я не верю в то, что оно продлится долго. Их было заключено уже великое множество. Не сработало ни одно, – подчеркивает Георгий Тука. – В данный момент, как я понимаю, речь идет об ужесточении фиксирования (верификация) нарушений режима прекращения огня. О неких мерах наказания за обстрелы. Но зная ситуацию на передовой, общаясь с ребятами, которые сидят на позициях в Шумах, Опытном, Зайцево – я с трудом представляю, как можно добиться каких-то шагов реальных по прекращению обстрелов, о чем так любят порассуждать в политической тусовке. В тех же Шумах расстояние между нами и противником – около 150 метров. О какой верификации тут может идти речь?"

Идею о возобновлении деятельности Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК), которая сейчас обсуждается в ТКГ, Георгий Тука считает позитивной. Но при условии, что туда, как и ранее, будут входить офицеры украинской и российской армий.

"Россияне покинули СЦКК в конце 2017 года. После этого свой вариант СЦКК создали представители т.н. "ДНР" и "ЛНР". Но мы их не признаем. И с ними вместе работать, понятно, не будем. А вот если бы в СЦКК вернулись представители РФ – это было бы позитивом. Когда я возглавлял Луганскую область, из-за обстрелов часть были повреждения линий электропередач, водопроводных сетей, которые находятся в "серой зоне". В Донецкой области такая проблема с той же Донецкой фильтровальной станцией. И чтобы ремонтная бригада могла выехать, необходимо предоставить гарантии безопасности. Единственным действенным механизмом для этого был СЦКК. В таком формате возобновление его работы было бы уместно. Необязательно для этого представителям России шастать по нашим позициям. Можно реализовать идею даже с помощью современных средств связи. Главное, чтобы они гарантировали режим тишины", – поясняет Георгий Тука.

Российская сторона настаивает, чтобы "добро" на ответный огонь наши военные получали после долгого согласования, чуть ли не от руководства ООС или от Генштаба. Экс-губернатора считает, что это невозможно.

"Общаясь с парнями, которые на "нуле" (передовые позиции - прим. ред.), я знаю, что если их начинают обстреливать, на согласование "ответки" может понадобиться столько времени, что от ВОП (временная огневая позиция - прим. ред.) может ничего не остаться. Так что подобного рода идеи считают нежизнеспособными", – резюмирует Георгий Тука.

Шансы согласовать новое перемирие оценил для "Телеграфа" военный обозреватель, главный редактор "Апострофа" Денис Попович.



О подоплеке действий России, возможных сценариях и времени возможного открытого вторжения российских войск читайте в интервью генерала Игоря Романенко "Телеграфу".



27 апреля президент Украины Владимир Зеленский, заявил, что более быстрому завершению войны на Донбассе может способствовать привлечение к переговорам других государств.