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Будет ли Пасхальное перемирие на Донбассе? Зеленский рассказал детали

Будет ли Пасхальное перемирие на Донбассе? Зеленский рассказал детали
Обновлено 15:11 Сегодня Телеграф

Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе почти завершила согласование "пасхального перемирия".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 26 апреля, на брифинге в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС.

"Я считаю, что мы уже на финише этого согласования. Заседание ТКГ, прежде всего подгруппы по безопасности, будет ещё завтра, будет продолжение. Мне кажется, все стороны уже все согласовали. Не согласовали только документальную формулировку этого соглашения", - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинская сторона делает все возможное для установления перемирия.

"Мы очень этого хотим, мы очень к этому стремимся, и очень хочется, чтобы на Пасху не было выстрелов, не было смертей. Для этого все делается, украинская сторона уже все для этого сделала", - добавил Зеленский.

Как сообщалось, ранее украинская сторона в ТКГ сообщала, что во время заседания подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе (ТКГ)  20 апреля удалось совершить прорыв, и в вопросе режима прекращения огня на Донбассе взят за основу украинский план.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 204

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Донбасс, Владимир Зеленский, ТКГ, Пасхальное перемирие.
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