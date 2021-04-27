Зеленский на админгранице с Крымом предложил обновить "Минск" и расширить "нормандский формат"

Сегодня, 27 апреля, президент Украины Владимир Зеленский, пребывая на админгранице с Крымом в рамках рабочей поездки, заявил о том, что более быстрому завершению войны на Донбассе может способствовать привлечение к переговорам других государств.

По словам Зеленского, речь идет или о расширении "нормандского" формата, либо же отдельный вид переговоров с привлечением "мощных" представителей других стран. Также президент Украины убежден, что Минский переговорный процесс нужно обновить.

"Я считаю, что "Минск" должен быть гибким. Никто не говорит, что нужно закрывать "Минск". Но считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены", - считает Зеленский, надеясь, что завтрашняя встреча ТКГ в видеоформате поможет приблизить Украину к миру.

Также, по словам президента, они не могут гарантировать, что российские войска не вернутся. Однако то, что сейчас их отвели, считает Зеленский, говорит о намерении РФ не продлевать эскалацию.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня посетил Херсонскую область, где побывал на админгранице с оккупированным Крымом.