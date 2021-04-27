Войска Путина могут вернуться в любой момент: Зеленский побывал на передовой у админграницы Крыма (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область, где побывал на админгранице с оккупированным Крымом.

О деталях его поездки сообщает пресс-служба ОПУ.

Отмечается, что он осмотрел укрепления и окопы, после чего пообщался с военнослужащими, несущими службу у админчерты.

Помимо того, он побывал в военном лагере возле села Чаплинка, где ознакомился с условиями проживания военнослужащих.

По словам Зеленского, проверки психологического состояния бойцов на передовой и их технического оснащения очень важно для понимания того, что отвод российских войск от границ не значит, что они не вернутся обратно в любой момент.

Как сообщалось ранее, 27 апреля на Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.