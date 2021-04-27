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Войска Путина могут вернуться в любой момент: Зеленский побывал на передовой у админграницы Крыма (видео)

Войска Путина могут вернуться в любой момент: Зеленский побывал на передовой у админграницы Крыма (видео)
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский посетил Херсонскую область, где побывал на админгранице с оккупированным Крымом. 

О деталях его поездки сообщает пресс-служба ОПУ

Отмечается, что он осмотрел укрепления и окопы, после чего пообщался с военнослужащими, несущими службу у админчерты. 

Помимо того, он побывал в военном лагере возле села Чаплинка, где ознакомился с условиями проживания военнослужащих. 

По словам Зеленского, проверки психологического состояния бойцов на передовой и их технического оснащения очень важно для понимания того, что отвод российских войск от границ не значит, что они не вернутся обратно в любой момент. 

Как сообщалось ранее, 27 апреля на Донбассе в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Крым, Херсонская область, Владимир Зеленский.
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