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Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль

Украина понесла очередные потери на Донбассе: на неизвестном устройстве подорвался военный автомобиль
Обновлено 15:52 Сегодня Телеграф

На Донбассе во вторник, 27 апреля, в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве один украинский военнослужащий погиб, еще трое получили травмы.

Об этом сообщается на странице пресс-центра операции Объединенных сил на Донбассе в соцсети Facebook.

Согласно информации, ЧП произошло в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Північ".

Раненных воинов доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь. "Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.

На месте происшествия работает руководящий состав воинской части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины. Обстоятельства выясняются.

Это уже 15 погибший на Донбассе украинский военнослужащий с начала апреля 2021 года.

Как сообщал "Телеграф", в понедельник, 26 апреля, от пули снайпера на Донбассе погиб участник АТО Иван Ковалевский с позывным Африка.

В четверг, 22 апреля, в результате обстрела на Донбассе погиб военнослужащий с Волыни - 38-летний Александр Луцик.

Во вторник, 13 апреля, когда боевики с помощью БПЛА, на Донбассе, в районе Майорского сбросили на позиции ВСУ гранаты, в результате чего двое украинских военных получили ранения и погиб старший солдат Алексей Мамчий.

В понедельник, 12 апреля, во время обстрела боевиков на Донбассе погиб 24-летний старший солдат Ярослав Карлийчук.

Так, в субботу, 10 апреля, поздно вечером в районе Золотого Луганской области российские наемники выстрелом из стрелкового оружия убили 24-летнего старшего солдата Андрея Теперика, бойца 92-й отдельной механизированной бригады им. кошевого атамана Ивана Сирко.

8 апреля боевики на Донбассе пулей в голову убили 23-летнего Дениса Юшко, служившего в 36-й ОБМП имени контр-адмирала Михаила Билинского.

6 апреля от обстрела боевиков у Невельского (Донецкая область) и у Степного (Донецкая область), где боец ВСУ подорвался на неизвестном устройстве погибли старший лейтенант Владимир Шпак из 58-й отдельной мотопехотной бригады, за которого военные ВСУ отомстили, уничтожив блиндаж боевиков и Максим Стеблянко, солдат механизированного батальона 1 отдельной танковой Северской бригады. Позже журналист Андрей Цаплиенко показал снаряд, из которого был убит Шпак.

В понедельник, 5 апреля, во время обстрела боевиков возле Золотого-4был убит 49-летний Виктор Гелебрант, младший сержант 92-й ОМБр, а во время обстрела под Авдеевкой - Владислав Мороз.

4 апреля во время прохождения службы погиб украинский военный, младший сержант Андрей Горлатый, не стало и Ивана Кожемяки.

Также 3 апреля в зоне проведения операции объединенных сил неподалеку от населенного пункта Шумы погиб украинский военнослужащий Сергей Сулима из Луцка, а также  Игорь Байлата, тело которого боевики передали украинской стороне 6 апреля на КПВВ "Марьинка".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Донбасс, ВСУ, Гибель, Потери, Ранения, подрыв.
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