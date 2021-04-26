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Польша "бьет в колокола" из-за поведения РФ: созвано экстренное заседание премьеров Вышеградской четверки

Польша "бьет в колокола" из-за поведения РФ: созвано экстренное заседание премьеров Вышеградской четверки
Обновлено 12:07 Сегодня Телеграф

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созывает на понедельник, 26 апреля, экстренное заседание глав правительств "Вишеградской четверки" (Польша, Чехия, Словакия и Венгрия) из-за поведения России.

Об этом в своем аккаунте в соцсети Twitter написал заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

"В рамках председательства Польши в Вишеградской группе премьер-министр Матеуш Моравецкий созвал сегодня на 12:00 (13:00 по Киеву - ред.) срочное заседание в формате видеоконференции премьер-министров Вишеградской четверки", - написал он.

По словам замминистра, "встреча будет посвящена российским актам саботажа в Чехии, эскалации Россией ситуации в Украине и в Беларуси, а также сотрудничеству Вишеградской группы в укреплении безопасности в регионе".

Твит_скриншот

Как сообщалось, 17 апреля Чехия объявила в розыск по подозрению в причастности ко взрывам на заводе боеприпасов во Врбетице в 2014 году двух россиян-"ценителей шпилей Солсбери", - предполагаемых сотрудников ГУ Генштаба Минобороны РФ (бывшее ГРУ), известных под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Взрыв на заводе во Врбетице произошел в октябре 2014 года. Тогда на складах было уничтожено более 10 тысяч тонн боеприпасов. Во время происшествия погибли двое сотрудников частной фирмы.

на фоне розыска Боширова и Петрова из-за теракта, Чехия выслала из страны 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на спецслужбы Кремля. В свою очередь, Москва ответила объявлением персонами нон-грата 20 дипломатов Чехии.

Россия ответила "симметрично" и объявила персонами нон-грата 20 чешских дипломатов – сотрудников посольства Чехии в Москве. Чехия потребовала отмены этого решения.

В связи с молчанием Москвы на ультиматум о возвращении 20 дипломатов в Россию, ранее объявленных Кремлем персонами нон-грата, Чехия сокращает штата посольства РФ в Праге до аналогичного чешскому в Москве.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Польша, Чехия, Заседание, Вышеградская четверка, Матеуш Моравецкий.
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