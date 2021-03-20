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Заробитчан все меньше волнует война и Украина (свежий опрос)

Заробитчан все меньше волнует война и Украина (свежий опрос)
Обновлено 23:06 Сегодня Телеграф Фото: Минфин

Украинские трудовые мигранты в Польше все реже планируют возвращаться оттуда на родину. 

Это следует из опроса Gremi Personal, на чьи данные ссылается Экономическая правда

В опросе отмечается, что сохраняется тенденция на выезд из Украины молодой дееспособной прослойки населения в возрасте до 39 лет. 

При этом, среди причин для миграции большинство из них указывает на экономические причины, среди которых главными являются: 

  • безработица (70,9%);
  • плохая экономическая ситуация (49%);
  • отсутствие перспектив (23,2%).

А вот меньше всего заробитчан стали волновать:

  • война (7,2%);
  • потеря бизнеса (4,1%);
  • плохая медицинская система (3,1%);
  • преступность (1,2%). 

При этом 46,4% трудовых мигрантов открыто заявили о намерении остаться в Польше, тех же, кто намерен вернуться лишь 37,3%. 

В опросе 2021 года вообще не рассматривают возможность возвращения в Украину 35,1% заробитчан, против 30,5% в 2020 году.  

Также по сравнению с прошлым годом возросла и частица мигрантов, которые намерены перевезти в Польшу свою семью - с 41% до 51,7%. 

39,8% заробитчан планируют открыть свой бизнес в Польше, в 2020 году таких было лишь 25%. 

В прошлом году лишь 34% трудовых мигрантов рассматривали возможность покупки недвижимости в Польше. В 2021 доля таковых возросла до 55,5%. 

Как сообщалось ранее, за прошедший год население Украины сократилось на более чем 314 тысяч человек.

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Все по теме:

Украина, Польша, Заробитчане, Трудовая миграция.
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