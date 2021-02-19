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Население Украины сокращается: за год умерло более 300 тысяч человек (Инфографика)

Население Украины сокращается: за год умерло более 300 тысяч человек (Инфографика)
13:31 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Численность населения Украины на начало 2021 года составляет 41 588 354 человек.

Такие данные на 18 февраля 2021 года приводит Государственная служба статистики.

За прошедший год умерло более 314 тысяч украинцев. Смертность населения к концу года превысила уровень 2019 года.

Численность наличного населения в Украине на 1 января 2020 года составляла 41 902 416 человек.

Всего с начала прошлого года в Украине умерло 616 835 человек. Это на 35 721 смертей больше, чем за январь-декабрь 2019 года, когда умерло 581 114 человек. Число умерших существенно превышает над числом живорожденных: на 100 умерших — 48 живорожденных.

Кроме того, с начала 2020 года в Украине родилось 293 457 человек (в 2019 - 308 817), миграционный прирост составил 9 316 человек (в 2019 - 21 512).

Более детальные цифры смотрите в инфографике:

Стоит отметить, в январе прошлого года правительство озвучило данные электронной переписи населения, согласно которой на подконтрольной Киеву территории по состоянию на 1 декабря 2019 года проживают 37,3 млн граждан.

В Кабмине были дискуссии касательно того, стоит ли проводить традиционную перепись населения, поскольку она обойдется госбюджету в 3-4 млрд грн.

В апреле этого года министр Кабинета министров Олег Немчинов предположил, что перепись населения в Украине состоится не скоро.

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Татьяна Гулевата
Автор: Татьяна Гулевата
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Смертность, Население Украины, Численность населения.
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