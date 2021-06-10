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Переговоры Путина и Байдена пройдут на шикарной женевской вилле: как она выглядит на фото и видео

Переговоры Путина и Байдена пройдут на шикарной женевской вилле: как она выглядит на фото и видео
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф Telegram

Место предстоящей встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве - виллу "Ла-Гранж", - показали российские СМИ.

О том, что встреча пройдет именно на этой вилле, сообщает в четверг, 10 июня, российский провластный Telegram-канал "Пул N3".

"МИД Швейцарии подтвердил, что переговоры Путина и Байдена пройдут на женевской вилле "Ла-Гранж", – говорится в сообщении.

Путин в Женеве поведет себя, как Горбачев в 1986-м: чего ожидать от встречи хозяина Кремля с Байденом

Канал также опубликовал фото этой виллы.

Швейцария_Байден-Путин_встреча

Вместе с тем, Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" опубликовал видео виллы с более близкого расстояния, а также показал ее окрестности.

Как сообщалось, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

8 июня в Вашингтоне заявили, что не ожидают каких-либо значительных результатов от предстоящей встречи Байдена и Путина в Женеве.

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
Просмотры: 164

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Переговоры, Швейцария, Женева, Владимир Путин, Вилла, Джо Байден.
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