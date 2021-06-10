Переговоры Путина и Байдена пройдут на шикарной женевской вилле: как она выглядит на фото и видео

Место предстоящей встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве - виллу "Ла-Гранж", - показали российские СМИ.

О том, что встреча пройдет именно на этой вилле, сообщает в четверг, 10 июня, российский провластный Telegram-канал "Пул N3".

"МИД Швейцарии подтвердил, что переговоры Путина и Байдена пройдут на женевской вилле "Ла-Гранж", – говорится в сообщении.

Канал также опубликовал фото этой виллы.

Вместе с тем, Telegram-канал "RIA_Kremlinpool" опубликовал видео виллы с более близкого расстояния, а также показал ее окрестности.

Как сообщалось, встреча президентов США и России пройдет 16 июня в Женеве.

8 июня в Вашингтоне заявили, что не ожидают каких-либо значительных результатов от предстоящей встречи Байдена и Путина в Женеве.