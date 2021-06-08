У Байдена после разговора с Зеленским интересно высказались о встрече с Путиным

В Вашингтоне не ожидают каких-либо значительных результатов от предстоящей встречи президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина в Женеве.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в понедельник, 7 июня, сообщает CNN.

"В конце концов, мы стремимся к тому, чтобы два президента могли послать четкий сигнал ... своим командам по вопросам стратегической стабильности, чтобы мы могли добиться прогресса в контроле над вооружениями и других ядерных областях, снизить напряженность и нестабильность в этом аспекте их отношений", - сказал он.

При этом, пишет CNN, Салливан снизил ожидания от саммита, заявив: "Если вы собираетесь ждать действительно значительных результатов, вы, вероятно, можете ждать очень долго".

Как сообщалось, 7 июня Байден позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому и направил приглашение посетить Белый дом в июле.