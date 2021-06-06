Демократия не прогнется перед Россией: Байден сделал новое заявление перед встречей с Путиным

Вашингтон не будет колебаться с ответом, если Москва в будущем нанесет ущерб США.

Об этом глава Белого дома написал в своей колонке на страницах The Washington Post.

"Мы едины перед лицом вызовов, которые Россия бросает европейской безопасности, начиная с ее агрессии в Украине. Не будет никаких сомнений в решимости США защищать наши демократические ценности, которые мы не можем отделять от наших интересов. Путин знает, что мы не будем колебаться с ответом на будущие наносящие ущерб действия", - заверил Джо Байден.

Американский лидер заявил, что при встрече с Путиным он еще раз подчеркнет приверженность США, Европы и демократических государств-единомышленников отстаивать права и достоинство человека: "Докажут ли демократические союзы и институты, имевшие такое влияние в прошлом веке, свою способность противостоять современным угрозам и противникам? Я считаю, что да. И на этой неделе в Европе у нас есть шанс доказать это".

Отметим, 16 июня в швейцарской Женеве состоится первая встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина. Во время переговоров Байден планирует еще раз подтвердить приверженность США территориальной целостности Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский планирует поговорить с президентом США до того, как тот отправится на саммит с Путиным.