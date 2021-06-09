Путин в Женеве поведет себя, как Горбачев в 1986-м: чего ожидать от встречи хозяина Кремля с Байденом

В швейцарской Женеве 16 июня состоится встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Уже известно, что во время встречи президенты двух стран намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов".

О том, как США и РФ готовятся к встрече, на что рассчитывают и что может получиться в итоге, "Телеграфу" рассказал Петр Бурковский, аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива".

"Существенных изменений накануне встречи пока не произошло, – отмечает аналитик. – Российские войска от украинских границ толком не отведены, США тоже не собираются отменять санкции, разве что чуть ослабили их касательно "Северного потока-2" – и то больше ради европейских партнеров, чем ради России. Серьезного движения навстречу нет, стороны преследуют противоположные цели. США ищут сотрудничества и пытаются убедить России изменить деструктивное поведение. А РФ показывает, что не намерена ничего менять, пока не будут выполнены ее условия, которые во многом идут вразрез с национальными интересами США. Противостояние будет продолжаться. Возможно, американская администрация надеется сделать Россию более прогнозируемой. Но вряд ли это удастся при режиме Путина, пусть даже ослабленном рецессией, пандемией и санкциями".

Петр Бурковский акцентирует, что перечень вопросов в ракурсе американо-российских отношений гораздо шире, чем просто Украина. И многие из них для американского правительства важнее, чем ситуация на Донбассе.

"Такова реальность, – поясняет эксперт. – На первом месте будут вопросы сокращения стратегического вооружения, оружия массового поражения, влияние смены климата на ситуацию в мире, борьба с пандемией и международным терроризмом. И тут – чем больше сотрудничество между мировыми лидерами и теми, кто претендует на такой статус (как та же РФ), тем лучше. При этом важно понимать, что для США и РФ переговоры по глобальным вопросам имеют разный окрас. Если США ждут сотрудничества, то РФ – утверждения себя в статусе мирового лидера, игрока, равного Штатам. И Путин будет стараться вести встречу, как вел Горбачев с Рейганом в 1986 году всё в той же Женеве. Тогда главы СССР и США договорились, что будут регулярно встречаться глав МИД двух держав, а раз в год – и президенты. Чего-то подобного хочет добиться и Путин. Не думаю, что США настроены на такое сотрудничество с РФ".

Дело в том, поясняет аналитик, что Россия играет деструктивную роль и представляет угрозу для национальных интересов США.

"Это и гибридная война с Украиной, которая является частью дестабилизационных действий России в Европе. Это и сфера киберпостранаства, включая кибератаки, которые РФ регулярно проводит против США. Это и заигрывание России с Китаем, когда Кремль пытается продемонстрировать, что возможно объединение по ряду позиций с КНР, что представляет угрозу для интересов США. И вопрос Ирана, который РФ тоже будут пытаться использовать для давления на Штаты. Ведь известна ее роль в иранской ядерной программе", – перечисляет эксперт точки не соприкосновения.

По его мнению, США настроены дать РФ решительный отпор, в том числе экономическими санкциями, усилением своих союзников. Но надеются, что удастся договориться хоть по каким-то моментам.

Петр Бурковский подытоживает: "Если РФ на саммите продемонстрирует исключительно конфронтационный подход, сделает ставку на выдвижение условий и давление на США, то встреча будет нерезультативной. Стороны в очередной раз убедятся, что возможностей для сотрудничества на данном этапе нет. И каждая будет продолжать свою политику. Для Украины это означает, что США продолжат предоставлять нам различную помощь, в том числе – оборонную. И будут настаивать, чтобы санкции против РФ становились более жесткими. Особенно касательно новых технологий и киберпространства, к которым россиянам будут перекрывать доступ".

Отметим, что в понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Эту беседу, предшествующую саммиту Байдена-Путина проанализировал для "Телеграфа" Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.