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Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами

Тонкий лёд для Украины: что важно учесть Зеленскому перед визитом к Байдену и в общении со Штатами
11:20 Сегодня Телеграф

В понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского. Примечательно, что это произошло до встречи Байдена с Путиным. Американский лидер заявил во время телефонной беседы с украинским коллегой, что США поддерживают суверенитет Украины, а также пригласил Зеленского в Белый дом этим летом. Зеленский подтвердил, что получит приглашение и выразил надежду, что во время встречи будет обсуждено расширения двустороннего стратегического сотрудничества между Украиной и США.

Также главы государств обсудили вопросы "Северного потока 2", плана реформ и процесс деолигархизации в Украине.

О том, почему этот разговор состоялся, а также, почему подняли именно эти темы, "Телеграфу" рассказал Владимир Дубовик – директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

– Владимир, почему разговор Байдена и Зеленского состоялся вообще и, в частности, именно сейчас?

– Я наверняка не знаю, кто инициировал разговор. Но в последнее время было много высказываний с украинской стороны, лично от президента – критического характера касательно американской позиции по ряду вопросов. Нужно было снять негативный фон, который, прежде всего, касается ослабления американского давления на "Северный поток-2", украинских амбиций как можно быстрее получить ПДЧ в НАТО.

В последнее время украинское руководство активизировало кампанию в стиле того, что Вашингтон нас чуть ли не подставляет, предает. Американская позиция по поддержке Украины была подставлена под сомнение.

Также важно было дать ответ на вероятность встречи Зеленского и Байдена. Когда может произойти: во время ближайшего визита Байдена в Европу, до его встречи с Путиным, после встречи с Путиным? В итоге прозвучало предложение Зеленскому посетить Белый дом, скорее всего, в июле. С предыдущим американским президентом, Трампом, у Зеленского отношения не сложились. С Байденом сейчас Банковая пытается наладить более конструктивные отношения. Порой слишком настойчиво. Вот этот комплекс причин способствовал тому, чтобы разговор состоялся.

– Почему подняли именно эти темы: безопасность, грядущая встреча Байдена с Путиным в ракурсе поддержки Украины, строительство, "Северного потока 2", евроатлантические устремления нашей страны, реформы и коррупция?

– Они постоянно на повестке дня. Если Киев действительно эти вопросы волнуют (а, наверное, волнуют), президент США готов был ответить на них. Как всегда, релизы с двух сторон немного отличаются. Но что касается круга тем – они сходятся.

Байден всегда использует возможность подчеркнуть, что кроме таких вещей, как "Северный поток 2", НАТО в вопросах геополитики и безопасности важны вещи, которые происходят в Украине. А именно – борьба с коррупцией, проведение реформ и так далее. Для Америки это действительно важно. Наша же сторона все время пытается сместить диалог с США на тему "поддерживайте просто так нас, не критикуйте, и вообще лучше давайте говорит о военной безопасности, о геополитике, а не о том, что происходит в Украине". Но Вашингтон это не устраивает и не устроит. А нынешнюю администрацию в особенности. Потому что администрация Байдена, который, будучи вице-президентом, отвечал за Украину, глубоко убеждена: для успеха Украины в целом, в том числе ее безопасности в ракурсе войны с РФ, важны глубинные реформы и реальная, а не имитационная борьба с коррупцией и олигархами.

– Изменил ли этот телефонный разговор как-то расстановку сил перед европейским турне Байдена?

– Никак не изменил. У американцев – четкая позиция по многим вопросам, включая поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины. С "Северным потоком-2" тянули, но, наверное, не нашли идеального варианта, который пришелся бы всем по душе. А так – позиция четкая и понятная. И ее доносил до украинского руководства глава Госдпепа США Энтони Блинкен во время визита в Киев месяц назад.

– Откуда вдруг такая активизация украинской власти на внешнеполитическом треке? Довольно резкие заявления Зеленского в адрес Запада в целом и США в частности. Хорошо это или плохо?

– Действительно, такое впечатление, что мы видим некое "наступление", чрезмерную активность украинской власти и президента лично. И цель этой кампании не совсем понята. Почему Зеленский в начале третьего года своего президентства вдруг "проснулся" и начал чуть ли не каждый день давать некие крупные интервью, делать заявления? Не исключено, что связано с внутриполитической ситуацией, с попытками как-то оживить свой рейтинг. Это нормально для любой страны, ведь внешняя и внутренняя политика всегда связаны.

Главное, чтобы это не навредило украино-американским отношениям. Зеленскому надо быть осторожным, не перегибать палку с заявлениями в стиле того, что есть геополитическое поражение Америки в связи с запуском "Северного потока 2", что США должны показать, действительно ли поддерживают Украину. Такая тональность неуместна. Штаты на протяжении многих лет показывают, что поддерживают Украину, продолжают и планируют это делать. На фоне этой поддержки заявления, что мы чем-то недовольны, могут вызвать непонимание и раздражение в Вашингтоне. И если Зеленский, который говорит, что хочет вывести двухсторонние отношения на новый уровень, продолжит в том же стиле, он действительно может их вывести – но на более низкий уровень.

Отметим, Байден встретится с Путиным в швейцарской Женеве 16 июня во время своего европейского турне. 11-13 июня он будет на саммите "Большой семерки" в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО. Во время встречи президенты двух стран намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов", в том числе затронут и тему Украины.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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США, Джо Байден, Владимир Зеленский, Северный поток-2.
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