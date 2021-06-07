Зеленский и Байден поговорят по телефону: что об этом известно

Телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского состоится в понедельник, 7 июня.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале Сергей Лещенко.

"Как сообщают наши инсайдеры, в понедельник 7 июня ожидается телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского", - говорится в сообщении.

Информацию о предстоящей беседе в комментарии "РБК-Украина" подтвердил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. По его словам, лидеры Украины и США обсудят ситуацию на восточной границе Украины и "в целом спектр украино-российских отношений".

Как сообщал "Телеграф", ранее стало известно, что Байден проведет телефонный разговор с Зеленским до встречи с Путиным.

Отметим, Байден встретится с Путиным в швейцарской Женеве 16 июня во время своего европейского турне. 11-13 июня он будет на саммите "Большой семерки" в Британии, а затем, 14 июня, отправится в Брюссель на саммит НАТО.

Во время встречи президенты двух стран намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов", в том числе затронут и тему Украины. Кроме того в повестку внесен вопрос перехвата в Беларуси пассажирского самолета компании Ryanair.