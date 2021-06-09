Судьба Украины уже в руках Путина и Байдена. Что нам с этим делать?

Ровно через неделю, 16 июня, в швейцарской Женеве состоится встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Она пройдет после того, как 11-13 июня Байден посетит саммит "Большой семерки" в Британии, а 14 июня – саммит НАТО в Брюсселе. Во время встречи президенты двух стран намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов", в том числе затронут и тему Украины.

О том, как стороны готовятся к встрече, а также – чего ждать от нее и возможных других встреч, в том числе с участием президента нашей страны Владимира Зеленского, "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

– Какие шаги уже предприняты США и РФ на геополитической доске накануне саммита Байден-Путин?

– Пока можно говорить о том, что США и РФ пошли друг другу на встречу, как минимум в вопросе "Северного потока-2". Не стали они провоцировать конфликт и когда была эскалация у границ Украины. После того, как встрече Байдена с Путиным начала приобретать реальные очертания, США воздерживаются от новых пакетов санкций против РФ. Даже несмотря на недавние хакерские атаки против оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и против крупнейшего производителя мяса – компании JBS. Хоть в Штатах утверждают, что это могут быть российские хакеры, но уточняют, что те не обязательно связанны с Кремлем. И пока санкций против РФ за это никто не анонсировал.

Еще можно отметить то, что Вашингтон очень осторожно подходит к вопросу обещаний Украине каких-либо решений в направлении НАТО. И это тоже, думаю, связно с тем, чтобы не провоцировать РФ перед встречей Байдена с Путиным

– Что можно сказать о действиях официального Киева в рамках подготовки американо-российского саммита, во время которого обговорят и "украинский кейс"?

– Украинские власти пока, по сути, делают ставку на встречу Зеленского с Байденом. Сначала очень лоббировали проведение такой встречи до американо-российского саммита. Но после телефонного разговора глав США и Украины 7 июня стало известно, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Вашингтон в июле. Для Зеленского это уже позитив.

Из негатива – мы не являемся серьезным аспектом в переговорах между американцами и россиянами. У них своя повестка, более глобальная.

На мой взгляд, недавние интервью Зеленского, которые он дал американскому сайту Axios и немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, также больше негативные, чем позитивные. Сумбурные, выглядят достаточно просто и даже убого. В общем, политические коммуникации Офиса президента в контексте встречи Байдена-Путина не эффективны, по моему мнению.

– Ваш прогноз на встречу Байдена и Путина – ждать ли каких-то серьезных договоренностей?

– Вряд ли в результате первой встречи будут какие-то фундаментальные немедленные договоренности по решению тех или иных конфликтных вопросов между РФ и США. На первых встречах такого, как правило, не происходит. Если и будут решаться конкретные вопросы, то уже не на этом уровне. Могут, к примеру, до чего-то договориться – и передать работу в совместные форматы более низкого уровня, где и прорабатываются практические шаги на том или ином направлении. Но сразу ждать каких-то договоренностей не стоит.

– Общий геополитический расклад накануне встречи глав США и РФ – явно не в пользу Украины. К нам явно охладел Запад, конфликт на Донбассе уходит с мировой повестки дня, "Северный поток-2" почти достроен. Почему всё сложилось именно так?

– Общий геополитический расклад для Украины, действительно, довольно сложный и работает пока против нас. Так получилось потому, что за 30 лет наше государство не смогло сформулировать какую-то сильную, цельную геостратегическую повестку во внешней политике. Наша внешняя политика металась из стороны в сторону, оставалась зацикленной на себе. Внутренняя политика в Украине всегда была в приоритете над внешней – во всех отношениях. Последние семь лет украинская внешняя политика была зациклена лишь на западном векторе. И попытки диверсифицировать ее завершились безрезультатно. В итоге мы зажаты между глобальными геополитическими игроками, находимся на политических растяжках межу США и РФ, США и Китаем, США и Турцией, США и ЕС. Много таких растяжек, в которые мы попали из-за неопределенности внешней политики и отсутствия собственной повестки. Мы не способны навязывать ее партнерам – как на западе, так и на востоке.

– Как можно ситуацию изменить в лучшую для нас сторону?

– Сформулировав внятную концепцию внешней политики. Но для этого нужно поменять восприятие международных отношений. А также подойти по-новому к внутриполитическим вопросам, тесно связанных с тем, какие принципы мы отстаиваем на мировой арене. Но сейчас это сделать намного сложнее, чем раньше. В данный момент Украина – намного более зависимая страна. Нам остается только пытаться уменьшить эту зависимость от различных мировых факторов, на которые мы повлиять не можем – типа цен на сырье, денег заробитчан, американо-российских переговоров, региональной ситуацией с безопасностью в Восточной Европе и так далее.

– Ждать ли после женевского саммита США-РФ еще одной встречи Байден-Путин в обозримом будущем?

– Всё зависит от того, как пройдет первая встреча. И будет ли смысл в еще одном саммите. Не исключаю, что такое может произойти, особенно, если договорятся работать по каким-то направлениям и нужно будет утвердить какие-то договоренности или результаты практической работы, проведенной на более низком уровне. Тогда саммит будет нужен. Тем более, Байден говорил, что для него встреча с Путиным – это начало стратегического диалога. Подразумевается, что это не последняя встреча, если она пройдет достаточно конструктивно.

– Каковы шансы на встречу Зеленский с Байденом или Путиным?

– Достаточно высокие. Зеленский, скорее всего, встретится с Путиным в ближайшее время. И Киев, и Москва анонсировали это. Эта встреча может закончиться некими новыми договоренностям по вопросу конфликта на Донбассе, переговоры по урегулированию которого зашли в тупик. С Байденом же, судя по последним сообщениям, Зеленский встретится в июле во время своего визита в США. Надеюсь, эта встреча приведет к установлению постоянства в наших отношениях, формированию понятных принципов американо-украинской повестки.

Отметим, что в понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Американский лидер заявил во время телефонной беседы с украинским коллегой, что США поддерживают суверенитет Украины, а также пригласил Зеленского в Белый дом этим летом.

Зеленский подтвердил, что получит приглашение и выразил надежду, что во время встречи будет обсуждено расширения двустороннего стратегического сотрудничества между Украиной и США.

Эту беседу, предшествующую саммиту Байдена-Путина проанализировал для "Телеграфа" Владимир Дубовик - директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.