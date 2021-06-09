Скачать
Среда, 09.06.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Евро-2020
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
В Украине введут "лайтовый" карантин, но продлят его на все лето
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
Россия может повторить судьбу СССР, а вот с Беларусью сложнее, - социолог Евгений Головаха
"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
"Мы все делали правильно": Ермак ответил насчет записи разговора с Джулиани и Волкером
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)
"У меня был Инстаграм как у всех, а затем я стал постить снимки змей": как житель Николаева приучает украинцев не бояться рептилий (фото, видео)

Судьба Украины уже в руках Путина и Байдена. Что нам с этим делать?

Судьба Украины уже в руках Путина и Байдена. Что нам с этим делать?
13:43 Сегодня Телеграф

Ровно через неделю, 16 июня, в швейцарской Женеве состоится встреча президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Она пройдет после того, как 11-13 июня Байден посетит саммит "Большой семерки" в Британии, а 14 июня – саммит НАТО в Брюсселе. Во время встречи президенты двух стран намерены обсудить "весь спектр насущных вопросов", в том числе затронут и тему Украины.

О том, как стороны готовятся к встрече, а также – чего ждать от нее и возможных других встреч, в том числе с участием президента нашей страны Владимира Зеленского, "Телеграфу" рассказал эксперт по международной политике Украинского института будущего Илия Куса.

– Какие шаги уже предприняты США и РФ на геополитической доске накануне саммита Байден-Путин?

– Пока можно говорить о том, что США и РФ пошли друг другу на встречу, как минимум в вопросе "Северного потока-2". Не стали они провоцировать конфликт и когда была эскалация у границ Украины. После того, как встрече Байдена с Путиным начала приобретать реальные очертания, США воздерживаются от новых пакетов санкций против РФ. Даже несмотря на недавние хакерские атаки против оператора американского трубопровода Colonial Pipeline и против крупнейшего производителя мяса – компании JBS. Хоть в Штатах утверждают, что это могут быть российские хакеры, но уточняют, что те не обязательно связанны с Кремлем. И пока санкций против РФ за это никто не анонсировал.

Еще можно отметить то, что Вашингтон очень осторожно подходит к вопросу обещаний Украине каких-либо решений в направлении НАТО. И это тоже, думаю, связно с тем, чтобы не провоцировать РФ перед встречей Байдена с Путиным

– Что можно сказать о действиях официального Киева в рамках подготовки американо-российского саммита, во время которого обговорят и "украинский кейс"?

– Украинские власти пока, по сути, делают ставку на встречу Зеленского с Байденом. Сначала очень лоббировали проведение такой встречи до американо-российского саммита. Но после телефонного разговора глав США и Украины 7 июня стало известно, что Байден пригласил Зеленского на встречу в Вашингтон в июле. Для Зеленского это уже позитив.

Из негатива – мы не являемся серьезным аспектом в переговорах между американцами и россиянами. У них своя повестка, более глобальная.

На мой взгляд, недавние интервью Зеленского, которые он дал американскому сайту Axios и немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, также больше негативные, чем позитивные. Сумбурные, выглядят достаточно просто и даже убого. В общем, политические коммуникации Офиса президента в контексте встречи Байдена-Путина не эффективны, по моему мнению.

– Ваш прогноз на встречу Байдена и Путина – ждать ли каких-то серьезных договоренностей?

– Вряд ли в результате первой встречи будут какие-то фундаментальные немедленные договоренности по решению тех или иных конфликтных вопросов между РФ и США. На первых встречах такого, как правило, не происходит. Если и будут решаться конкретные вопросы, то уже не на этом уровне. Могут, к примеру, до чего-то договориться – и передать работу в совместные форматы более низкого уровня, где и прорабатываются практические шаги на том или ином направлении. Но сразу ждать каких-то договоренностей не стоит.

– Общий геополитический расклад накануне встречи глав США и РФ – явно не в пользу Украины. К нам явно охладел Запад, конфликт на Донбассе уходит с мировой повестки дня, "Северный поток-2" почти достроен. Почему всё сложилось именно так?

– Общий геополитический расклад для Украины, действительно, довольно сложный и работает пока против нас. Так получилось потому, что за 30 лет наше государство не смогло сформулировать какую-то сильную, цельную геостратегическую повестку во внешней политике. Наша внешняя политика металась из стороны в сторону, оставалась зацикленной на себе. Внутренняя политика в Украине всегда была в приоритете над внешней – во всех отношениях. Последние семь лет украинская внешняя политика была зациклена лишь на западном векторе. И попытки диверсифицировать ее завершились безрезультатно. В итоге мы зажаты между глобальными геополитическими игроками, находимся на политических растяжках межу США и РФ, США и Китаем, США и Турцией, США и ЕС. Много таких растяжек, в которые мы попали из-за неопределенности внешней политики и отсутствия собственной повестки. Мы не способны навязывать ее партнерам – как на западе, так и на востоке.

– Как можно ситуацию изменить в лучшую для нас сторону?

– Сформулировав внятную концепцию внешней политики. Но для этого нужно поменять восприятие международных отношений. А также подойти по-новому к внутриполитическим вопросам, тесно связанных с тем, какие принципы мы отстаиваем на мировой арене. Но сейчас это сделать намного сложнее, чем раньше. В данный момент Украина – намного более зависимая страна. Нам остается только пытаться уменьшить эту зависимость от различных мировых факторов, на которые мы повлиять не можем – типа цен на сырье, денег заробитчан, американо-российских переговоров, региональной ситуацией с безопасностью в Восточной Европе и так далее.

– Ждать ли после женевского саммита США-РФ еще одной встречи Байден-Путин в обозримом будущем?

– Всё зависит от того, как пройдет первая встреча. И будет ли смысл в еще одном саммите. Не исключаю, что такое может произойти, особенно, если договорятся работать по каким-то направлениям и нужно будет утвердить какие-то договоренности или результаты практической работы, проведенной на более низком уровне. Тогда саммит будет нужен. Тем более, Байден говорил, что для него встреча с Путиным – это начало стратегического диалога. Подразумевается, что это не последняя встреча, если она пройдет достаточно конструктивно.

– Каковы шансы на встречу Зеленский с Байденом или Путиным?

– Достаточно высокие. Зеленский, скорее всего, встретится с Путиным в ближайшее время. И Киев, и Москва анонсировали это. Эта встреча может закончиться некими новыми договоренностям по вопросу конфликта на Донбассе, переговоры по урегулированию которого зашли в тупик. С Байденом же, судя по последним сообщениям, Зеленский встретится в июле во время своего визита в США. Надеюсь, эта встреча приведет к установлению постоянства в наших отношениях, формированию понятных принципов американо-украинской повестки.

Отметим, что в понедельник, 7 июня, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена и президента Украины Владимира Зеленского.

Американский лидер заявил во время телефонной беседы с украинским коллегой, что США поддерживают суверенитет Украины, а также пригласил Зеленского в Белый дом этим летом.

Зеленский подтвердил, что получит приглашение и выразил надежду, что во время встречи будет обсуждено расширения двустороннего стратегического сотрудничества между Украиной и США.

Эту беседу, предшествующую саммиту Байдена-Путина проанализировал для "Телеграфа" Владимир Дубовик - директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 582

Все по теме:

Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, Внешняя политика, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Виновные будут наказаны: в суде озвучили показания свидетелей крушения "Боинга" МН17
02 Улицу озарила мощная вспышка: появились видео момента взрыва в Харькове и данные о задержанном
03 В ЮАР женщина родила сразу 10 детей
04 "Кто вы все такие и откуда, с*ка, взялись?!" Продюсер Лободы уходит из шоу-бизнеса после гневного обращения Киркорова (фото, видео)
05 Холодильник выиграл у телевизора нокаутом: в Украине оценили шансы Зеленского на повторное избрание президентом
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса
Большинство украинцев считают, что между Украиной и Россией идет война: результаты опроса
В ЕС сняли часть санкций с Януковича и его сына: что об этом известно
В ЕС сняли часть санкций с Януковича и его сына: что об этом известно
Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
Выпросил голое фото, а при встрече изнасиловал: в Одессе поймали педофила
Дочь миллионера и создатель &quot;Орла и решки&quot;: что мы знаем про продюсера Лободы, со скандалом покинувшую шоу-бизнес (фото, видео)
Дочь миллионера и создатель "Орла и решки": что мы знаем про продюсера Лободы, со скандалом покинувшую шоу-бизнес (фото, видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь