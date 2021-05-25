В США назвали конкретные даты встречи Байдена с Путиным

Белый дом и Кремль на этой неделе приближаются к завершению подготовки к саммиту президентов двух стран и уже согласовали место встречи: первая личная встреча президента США Джо Байдена и президента России Владимира Путина, как ожидается, состоится в следующем месяце в Швейцарии.

Об этом пишет во вторник, 25 мая, CNN со ссылкой на двоих американских чиновников.

"Официальные лица заявили, что Женева стала последним претендентом на роль принимающего города для давно обсуждаемой встречи между двумя лидерами, которые, как ожидается, соберутся вместе 15-16 июня по завершении первой международной поездки Байдена с момента вступления в должность", - говорится в заметке.

Белый дом на этой неделе направил в Женеву советника по национальной безопасности Джейка Салливана для встречи со своим российским коллегой, заявили официальные лица, поскольку детали встречи Байдена и Путина еще обсуждаются.

Представитель Белого дома отказался комментировать окончательное местоположение города-организатора, пока не будут уточнены все детали.

"Встреча с высокими ставками состоится почти через три года после встречи Путина с тогдашним президентом Дональдом Трампом в Хельсинки, Финляндия. Официальные лица заявили, что встреча с Байденом будет сильно отличаться от того саммита в июле 2018 года, в ходе которого Трамп встал на сторону Путина и открыто отверг данные американской разведки о вмешательстве России в выборы 2016 года", - пишет CNN.

Это будет первая встреча Байдена с Путиным после вступления в должность президента США. Но Байден ранее встречался с Путиным во время его пребывания на посту вице-президента, включая встречу в 2011 году, во время которой Байден сказал, что посмотрел Путину в глаза и заявил: "Я не думаю, что у вас есть душа".

Байден первоначально предложил встречу на высшем уровне с путиным в прошлом месяце во время телефонного разговора, и с тех пор обе стороны работают над окончательной доработкой деталей.

"Несмотря на ухудшение отношений между двумя странами по таким вопросам, как Украина и вмешательство в выборы, Байден надеется установить четкий канал связи, который позволит избежать ненужных сюрпризов", - говорится в заметке.

Во время мартовского интервью Байден назвал Путина убийцей, заявив, что российский лидер "заплатит цену" за свои усилия по подрыву выборов в США 2020 года.