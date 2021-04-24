В правительстве дали категорический ответ насчет возможной поездки Зеленского к Путину в Москву

Глава Украинского государства не поедет в Москву для переговоров с Владимиром Путиным. В разгар российской агрессии подобные действия попросту не логичны.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Во время войны президент не может ехать в столицу и встречаться с человеком, который является представителем страны-агрессора. Мне кажется, это немного странное предложение", - отметил чиновник.

Таким образом, он отреагировал на предложение российского президента Владимиру Зеленскому посетить столицу северного соседа.

Также Резников заявил, что переговоры должны вестись в рамках "Нормандского формата". На них должны присутствовать главы Украины, РФ, Франции и ФРГ.

До этого Председатель делегации Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук также высказал мысль, что Зеленский в Москву на переговоры ехать не будет.

Напомним, Резников говорил, что не считает реальным вариант полномасштабного вторжения в Украину.