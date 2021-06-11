Путин будет рисовать Байдену "красные линии", а не наоборот: как лидеру РФ удалось поставить США в неудобное положение

В среду, 16 июня, в Женеве, на вилле "Ла-Гранж", состоится встреча американского и российского лидеров – Джо Байдена и Владимира Путина. Президенты собираются обсудить "весь спектр насущных вопросов".

О том, какие ловушки расставил Путин, в том числе используя весеннюю эскалацию у границ Украины, "Телеграфу" рассказал профессор Киевского национального университета (КНУ) им. Шевченко, директор Института внешнеполитических исследований, конфликтолог Григорий Перепелица.

По словам эксперта, если посмотреть на ситуацию с военно-стратегической, военно-политической точки зрения, то наращивание российских войск до 150 тысяч на границе с Украиной в апреле преследовало две цели.

"Первая – заблаговременная подготовка к широкомасштабному наступлению на территорию Украины. Отрабатывались слаженность войск, логистические вопросы (транспорт, обеспечение резервами), рекогносцировка главных направлений наступления. Причем всё это происходило еще и в трех военных округах – западном, центральном, южном. Там отрабатывали элементы мобилизации, в том числе, с привлечением местных властей, транспортных и материально-технических средств", – отмечает Григорий Перепелица.

Он подчеркивает, что была построена военная инфраструктура, необходимая для проведения наступательной операции. Россияне разместили госпитали, арсеналы с боеприпасами. Отработали переброску сил и средств к украинской границе с помощью авиации. Оставили рядом с нашим кордоном военную технику. Таким образом, полностью подготовились к широкомасштабному наступлению, считает конфликтолог. Вопрос лишь в том, когда будет принято соответствующее решение верховным главкомом РФ.

"Понятно, что часть сил и средств они отвели, чуть понизив боеготовность. Чтобы дать личному составу отдохнуть, съездить в отпуск и так далее. То же самое происходило перед вторжением российских войск в Грузию в 2008-м. Потом учения "Кавказ-2008", завели моторы – и на Грузию. Для предварительной подготовки атаки на Украину россиянам уже не нужно время, – объясняет Григорий Перепелица. – Могут сразу перейти в широкомасштабное наступление. Тем более, что на осень намечены российско-белорусские учения "Запад-2021". А Беларусь, на территории которой они пройдут, становится всё более недружелюбной страной для Украины. И всё более зависимой от России".

Вторым заданием апрельской эскалации, по мнению эксперта, было протестировать уровень поддержки Украины (в случае широкомасштабной наступательной операции российских войск, которая вполне возможна в августе-сентябре, когда будет подготовка к учениям "Запад-2021" и собственно эти учения) нашим западными партнерами – США и ЕС.

"И Путин всё оценил соответствующим образом, – считает Григорий Перепелица. – Понял, что санкции увеличатся, но НАТО защищать нас не будет. Непосредственной военной помощи не будет. Возможен значительно более сильный, чем сейчас, дипломатический прессинг, даже некая дипломатическая изоляция (как после того, как стало известно, что российские спецслужбы подорвали арсеналы в Чехии, Болгарии). Возможна высылка дипломатов. Но рвать дипломатические отношения с РФ, даже при широкомасштабном наступлении на Украину, никто не будет".

Особо важным для Путина было протестировать реакцию Байдена, акцентирует конфликтолог. И результатом хозяин Кремля, похоже, остался доволен.

"Байден начал звонить, предлагать встретиться. Отменил прибытие эсминцев в Черное море, прислав такой себе фиговый листочек – катер береговой охраны, который даже не входит в состав ВМС США. Вот так Путин приготовил Байдена к встрече. Потому позитива от саммита не ожидаю. Путин дальновидно расставил фигуры на стратегической шахматной доске. Сперва напугал Запад в целом и Байдена в частности эскалацией у украинских границ. Провел такую себе разведку, прощупал слабые места Байдена. В итоге тот сдал и "Северный поток-2", и евроатлантические перспективы Украины. О нас в НАТО даже намеков нет. Даже ПДЧ не дают, хоть это ничего не значит, не является обязательным условием для принятия в Альянс. Но РФ всех напугала. А Путин, как мастер по борьбе, не только дзюдо, но и глобальной, всё чувствует. И именно он будет рисовать "красные линии" Байдену, а не наоборот. И где пройдут эти линии – мы уже догадываемся", – резюмирует Григорий Перепелица.

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