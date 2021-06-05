"С трубой на малой глубине может случиться что-угодно": почему Украине не стоит отчаиваться из-за "Северного потока-2"

Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин объявил, что в пятницу, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2". Почему не удалось остановить проект? Есть ли еще шанс его умертвить? Как должна действовать Украина? Ответ на эти вопросы "Телеграф" искал с помощью экспертов.

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАНУ Валентин Землянский считает, что изначально борьба с "Северным потоком-2" была абсолютно бесперспективным занятием, имитацией процесса.

"Украина боролась за чужие политические, а не за собственные экономические интересы, став пешкой в большой геополитической игре по линии Вашингтон-Брюссель-Москва-Пекин. Если бы украинское руководство хотело действительно противодействовать "Северному потоку-2", то использовались бы не политические лозунги, а переговорный процесс с европейскими потребителями газа. Плюс реализация планов по развитию украинской газотранспортной системы (ГТС). Мы же выбрали путь политической конфронтации, дойдя на текущий момент до обвинений Вашингтона и Берлина в слабости позиции", – подчеркивает Валентин Землянский.

По его мнению, Украина должна бороться не против чего-то, а – за конкурентноспособность собственной ГТС. Стараясь сделать ее экономически, технологически и экологически более интересной для ЕС, чем обходные газопроводы.

Эксперт Международного института демократий Евгений Дикий уверен, что отстоять санкции против "Северного потока-2", равно как остановить проект, не удалось. Причина в том, что потому что на "большой шахматной доске", в которую снова превратился современный мир, Штаты играют сложную партию. И решают, где можно пожертвовать пешкой ради удачного шаха врагу.

По мнению эксперта, "Северный поток-2" критически важен лишь в контексте украинско-российской войны, хотя даже в ней он не является решающим фактором.

"На другой чаше весов для Байдена были отношения между США и ЕС, очень сильно подорванные за годы президентства Трампа, необходимость поддержать канцлера Германии Меркель. Поэтому его выбор вполне логичный и ожидаемый. И нам нет смысла на этот выбор обижаться. Нас не "сдали". Нам только отказали в поддержке по одному конкретному вопросу, взамен предлагая большую и системную поддержку в ряде других сфер", – считает Евгений Дикий.

Он отмечает, что именно эту системную поддержку следует пытаться максимально увеличить. А не цепляться за вопрос "Северного потока-2" так, будто его достройка равна концу света.

"Впрочем, сам вопрос "Северного потока-2" еще далеко от окончательного решения, – подчеркивает эксперт. – Достроить трубу – далеко не то же самое, что пустить по ней газ. Мы должны работать с Конгрессом США, который еще может сам ввести санкции, без согласия Байдена. Также мы должны работать с немецкими «зелеными», которые вот-вот придут к власти после Меркель. И которые являются последователями противниками "Северного потока-2". Вентиль еще может быть не открытым. Тем более, что в борьбе с РФ, по моему мнению, мы не должны ограничиваться только обычными методами. Ведь РФ ничем себя не ограничивает и позволяет себе спецоперации любой степени грубости на территории любой страны. С многомиллиардным трубопроводом на очень небольшой глубине может неожиданно случиться авария, превратив его в груду ржавого металлолома".

Но о таком имеет смысл говорить лишь после исчерпания всех дипломатических и правовых путей, отмечает эксперт.

Отметим, что ранее в администрации американского президента Джо Байдена отказались от санкций против "Северного потока-2" и ее директора Матиаса Варнига.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель решила отправить группу в Вашингтон для обсуждения проекта "Северный поток-2".

Экс-замглавы МИД и экс-советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что строительство "Северного потока-2" еще можно остановить.

Эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк рассказал "Телеграфу", как Украине в ситуации с "Северным потоком-2" может помочь Беларусь.