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Озвучено неожиданное решение проблемы "Северного потока-2": Украине может помочь... Лукашенко

Озвучено неожиданное решение проблемы "Северного потока-2": Украине может помочь... Лукашенко
Обновлено 15:03 Сегодня Телеграф

Бывшая замглавы МИД и экс-советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль считает, что строительство "Северного потока-2" еще можно остановить. По ее мнению, США не отказались от санкций окончательно, а только на время, и при этом могут их вернуть в любой момент.

Своим мнением по этому поводу с "Телеграфом" поделился эксперт аналитического центра "Дом демократии" Анатолий Октисюк.

"Не думаю, что уже получится остановить "Северный поток-2". Он фактически запущен. Мало шансов сделать его нерабочим. Многое будет зависеть от геополитической ситуации. Кризис вокруг Беларуси, связанный с принуждением к посадке самолета с оппозиционером Протасевичем, открывает потенциальное окно возможностей и для Украины. Есть информация из разных источников, что Украина лоббирует возможность санкций против белорусской трубы", – говорит аналитик.

Речь о газопроводе Ямал-Европа, возможное закрытие которого в рамках санкций против режима Лукашенко обсуждается сейчас представителями Евросоюза.

"Если будет введен запрет транспортировки газа через территорию Беларуси, тогда украинская газотранспортная система (ГТС) будет востребована куда больше. Россия вынуждена будет качать газ через территорию Украины. Все при своих интересах – Германия, РФ, США, Украина. Проблемы только у Беларуси, но там всё проспонсирует Россия, активно втягивающая соседей в Союзное государство. При таком раскладе СП-2 не будет нести такую большую угрозу для нас. Мы останемся стратегически важным транзитером", – поясняет Анатолий Октисюк.

По его словам, подобный геополитический манёвр сейчас обсуждают в высоких дипломатических кругах. Эксперт не исключает, что эту тему поднимут Байден и Путин на переговорах, запланированных на 16 июня в Женеве.

Отметим, что ранее в администрации американского президента Джо Байдена отказались от санкций против "Северного потока-2" и ее директора Матиаса Варнига.

Напомним, что канцлер Германии Ангела Меркель решила отправить группу в Вашингтон для обсуждения проекта "Северный поток-2".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Беларусь, Санкции, Александр Лукашенко, Транзит газа, Северный поток-2.
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