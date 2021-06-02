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Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
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Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"

Даже "Газпром" может попасть под санкции: как остановить строительство "Северного потока-2"
08:09 Сегодня Телеграф

США временно поставили "на паузу" санкции по "Северному потоку-2", но могут их возобновить.

Такое мнение 1 июня в интервью "Европейской Правде" озвучила экс-замглавы МИД и экс-советница главы правления "Нафтогаза" Елена Зеркаль.

По ее словам, США не отказались от санкций окончательно, а только на время, и при этом могут их вернуть в любой момент. 

При этом американские санкции являются единственным инструментом, который способен остановить строительство газопровода, поскольку в Германии не имеется инструментов для введения моратория на "Северный поток-2".

Зеркаль уверена, что даже "Газпром" может попасть под санкции, поскольку США могут ударить по финансированию, кредитным линиям и возможности получать допвыходы на биржу для монополиста РФ.

По мнению бывшей замглавы МИД, исход ситуации с газопроводом может решить будущая встреча президента США с президентами Украины и РФ.

Отметим, что ранее в администрации американского президента Джо Байдена отказались от санкций против "Северного потока-2" и ее директора Матиаса Варнига. Байден объяснил данное решение тем, что газопровод почти достроен и он также не желает ухудшить отношения с Европой.

Напомним, что Канцлер Германии Ангела Меркель на этой неделе отправит группу в Вашингтон для обсуждения проекта "Северный поток - 2".

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Дмитрий Недилько
Автор: Дмитрий Недилько Редактор ленты новостей
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Газпром, Россия, Санкции, Севереный поток 2.
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