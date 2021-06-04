Путин объявил о завершении укладки одной из ниток "Северного потока-2"

Президент Российской Федерации Владимир Путин объявил, что в пятницу, 4 июня, была завершена укладка труб по первой нитке газопровода "Северный поток-2".

Об этом Путин заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.

"Именно сегодня, 2,5 часа назад успешно завершена укладка труб первой нитки газопровода "Северный поток – 2". Работа по второй нитке продолжается", - сказал он.

Президент РФ отметил, что линейная работа, включая морской участок, завершена и осталось приподнять трубы с немецкой и российской стороны и сварить их.

Как сообщалось, 2 июня экс-замглавы МИД Украины Лана Зеркаль выразила убеждение, что США временно поставили "на паузу" санкции по "Северному потоку-2", но могут их возобновить.