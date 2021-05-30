Россию продолжают бояться: названа причина, почему Украину не позвали на саммит НАТО

Саммит НАТО, который состоится в Брюсселе 14 июня, пройдет без участия Украины, которая надеялась именно там получить План действий относительно членства (ПДЧ). И хоть замглавы Офиса президента Игорь Жовква не исключал, что решение о проведении саммита "в узком круге" может быть пересмотрено, вряд ли это случится.

Ситуацию для "Телеграфа" прокомментировала аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина.

"К сожалению, Украина действительно не получила приглашение присоединиться к июньскому саммиту НАТО хоть в каком-то формате. Никто из лидеров нашего государства не будет принимать там участия, никаких отдельных консультаций с представителями Украины на саммите не планируется. Да, на такие мероприятия далеко не всегда приглашаются страны-партнеры. Но, во-первых, Украина год назад получила статус партнера расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), что помогает нам усилить оперативную совместимость своих войск с силами альянса, хоть и не означает продвижения к членству в НАТО. А во-вторых, в апреле Россия устроила эскалацию у наших границ, продолжает противостояние с членами НАТО, а также, как недавно стало известно, имела отношения к взрывам военных складов в Чехии – стране, которая входит в Североатлантический альянс. Всё это, по логике, должно было бы подтолкнуть НАТО послать четкий политический сигнал РФ, что Украина не только на уровне деклараций или технической помощи является партнером для Альянса. А потому на сегодня выглядит странно и неадекватно ситуации, что Украину ни в каком формате не пригласили поучаствовать в данном саммите", - считает Мария Золкина.

Также аналитик акцентирует, что Украина вновь не получит ПДЧ, несмотря на то, что на этом активно настаивали и президент Владимир Зеленский, и наш МИД.

"Мы призывали НАТО выполнить решение Бухарестского саммита о том, что рано или поздно Украина и Грузия получат ПДЧ. И нет лучшего момента для этого, как говорит украинский МИД (и я с ним согласна), чем 2021 год, когда всё более очевидно, что Россия не придерживается никаких договоренностей по безопасности. Она легко нарушила нестабильный режим тишины на Донбассе, милитизировала захваченный Крым, угрожает войной фактически всей Европе. А нам не предоставляют даже ПДЧ хотя бы как политический сигнал", - отмечает Мария Золкина.

При этом, предоставление ПДЧ не значит, что мы скоро станем членом НАТО. Та же Македония получила ПДЧ в 1999 году, но Северная Македония официально стала членом Альянса лишь год назад, напоминает аналитик.

"То есть – нет сроков, нет привязок к определенным датам, - продолжает Мария Золкина. - На этом можно было бы играть. Но НАТО не готово. Очевидно, что российский фактор здесь является превалирующим. Россию до сих пор боятся. И НАТО не хочет менять свой системный подход, несмотря на то, что российская сторона нарушает все мыслимые и немыслимые договоренности, норы международного права. Была война в Грузии с аннексией части ее территории. Потом тоже самое Россия повторила (и продолжает) в Украине... А НАТО по отношению к нашим странам стоит на прежних выжидательных позициях. Сотрудничает с Украиной и Грузией, помогает. Но конкретных сигналов о предоставлении членства в Альянсе не дает".

По мнению Марии Золкиной, Украина не должна быть пассивной в данной ситуации. Следует предлагать представителям НАТО альтернативные варианты. Если нам не дают ПДЧ, то лоббировать другую программу - по конкретным шагам, реформам, выполнение которых привело бы к признанию готовности Украины к членству в Североатлантическом альянсе.

Как сообщалось ранее, информация о том, что Украина не приглашена на саммит стран НАТО появилась после визита в Киев главы Госдепа США Энтони Блинкена. Больше об итогах его встречи с Зеленским можно прочитать в материале "Телеграф": Итоги визита Блинкена в Украину: Зеленский и Путин получили важные сигналы от Байдена.

О важности июньских саммитов в Европе, а также о подлых планах Путина, который настраивает Беларусь против Украины, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.