"Поведение Беларуси - это многоходовая игра Путина": генерал объяснил, как Киев должен реагировать на поступки Лукашенко

О важности Крымской платформы и июньских саммитов в Европе, опасности референдума по Донбассу, ситуации с арестом Медведчука и подлых планах Путина, который настраивает Беларусь против Украины, "Телеграфу" рассказал ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

– Менее трех месяцев осталось до празднования 30-летия независимости Украины, накануне которого, 23 августа, должна быть презентована Крымская платформа. Есть ли перспективы у этой инициативы?

– В свое время и прежнее руководство украинской державы, и нынешнее безосновательно не увязали вопросы освобождения Донбасса и Крыма как единой цели. Это было бы "вилкой" для Путина, не давало манипулировать, забрасывать западный мир кремлевскими меседжами в стиле "Крым не обсуждается".

То, что сейчас на государственном уровне утверждена Крымская платформа, что уже есть страны, готовые к ней присоединиться, – это хорошо. И США, насколько мне известно, позитивно настроены к этой инициативе. Хочется верить, что этот вопрос станет и предметом обсуждения на июньских саммитах в Европе, где, в частности, будет разрабатываться стратегия трансатлантической деятельности обозримого будущего.

Конечно, Россия была, есть и будет против того, чтобы оккупация Крыма становилась важнейший предметом обсуждения мировой повестки дня. Но кардинального влияния на страны, готовые присоединиться к Крымской платформе, Кремль, думаю, не сможет оказать.

Важно, чтобы до этого саммита была выработана единая позиция касательно деоккупации Украины. Тогда Крымская платформа принесет эффект. И действия, которые там будут вырабатываться, приведут к усилению санкций против России. Чтобы, в конце концов, Крым был освобожден, демилитаризирован и вновь превратился в туристический регион, открытый для всего мира.

– Переговоры по урегулированию конфликта на Донбассе давно в тупике. Очередная встреча советников глав государств нормандской четверки 26 мая закончилась безрезультатно. Что может стимулировать прорыв в переговорах?

– Ожидаем ряд международных событий в июне. Три саммита ("Большой семерки", США-ЕС, а также НАТО). Думаю, многое зависит от того, какие решения примут там. А также – до чего договорятся 16 июня президент США Джо Байден и руководитель террористического российского режима – Путин. Именно на этих встречах может решиться судьба международного конфликта РФ-Украина. Там же могут обсуждаться усовершенствованные шаги по деоккупации Крыма и Донбасса. Как по мне, нужно усиливать нормандский формат такими субъектами, как США и Великобритания. Чтобы дать динамичный толчок решению проблем.

Напомню, что в свое время Украина присоединилась к договору о нераспространении ядерного оружия, отказавшись от третьего по мощи ядерного потенциала под гарантии Будапештского меморандума. Так что именно его гарантов нужно собирать, чтобы разобраться, почему так вышло, что Украину разоружили, а спустя какое-то время один из гарантов совершил агрессию, оккупировав часть нашей территории и угрожая дальнейшей территориальной целостности страны. Потому что Россия не видит в Украине независимое государство. Она угрожает нашему существованию как нации. При этом другие гаранты, те же США и Великобритания, не остановили агрессора.

– Основные споры идут вокруг очередности исполнения Минских соглашений. Контроль над границей сначала или выборы. Внесение изменений в Конституцию или отвод вооружения. Сейчас прописываются некие "кластеры". Здесь можно найти точки соприкосновения?

– Что касается таких нюансов как очередность выполнения пунктов соглашений – это манипуляции со сторон России. Она изначально делала всё, чтобы затянуть этот переговорный процесс. Довести его до такого состояния, чтобы все устали и согласились на Приднестровский вариант. Где кстати крутился Дмитрий Козак, который и сейчас ведет переговоры со стороны России. Молдову после результатов тех переговоров колотит до сих пор.

– Европейские члены нормандского формата – Германия с Францией – всё меньше похожи на тех, кто стоит на стороне Украины. Почему так?

– В том числе потому, что Украина сама шатается из стороны в сторону. То у Зеленского ищут мир в глазах Путина и считают, что не стоит форсировать вопрос обретения нашей страной членства в НАТО, то – всё с точностью наоборот. И потому что лидеры Евросоюза пекутся, прежде всего, о своих интересах.

В этом смысле показательны недавние заявления президента Франции Макрона о том, что санкции уже не играют той сдерживающей роли касательно России, которая им изначально отводилась. Намек на то, что надо бы их отменять. Или канцлер Германии Меркель со страстным желанием достроить "Северный поток-2". И Германия, и Франция – накануне важных для них выборов. Во Франции Макрон будет стараться остаться на второй срок. В Германии уже осенью будет пытаться удержаться у власти коалиция ХДС/ХСС, но уже во главе с новым канцлером. А там серьезно поджимают "зеленые", выступающие против "Северного потока-2".

В общем, европейцам сейчас не до Украины. Им важно искать финансовые ресурсы, политическую поддержку. А часть элит этих тех же Германии с Францией коррумпированы РФ. И работают на то, чтобы так и оставалось.

Так что тут Украина оказывается в статусе заложника геополитических игр. Мы как пешка, жертвуя которую, различные игроки пытаются решить свои национальные интересы. Понимая это, нам важно иметь свою четкую позицию, дорожную карту, понятную украинскому обществу и западным партнером, поддерживаемую ими. А наши власти, судя по попыткам переложить ответственность на плечи общества, никаких планов и стратегий не имеет.

– Вы о высказанном Зеленским во время итоговой пресс-конференции 20 мая намерении вынести вопрос о ситуации на Донбассе на всеукраинский референдум?

– Об общих метаниях и некомпетентных решениях этой власти. Включая эту идею, которую оцениваю негативно. Не имея четких планов по урегулированию ситуации, Банковая пытается переложить это решение на украинское общество. В чём представителей этой власти большие профессионалы – так это в манипуляции общественным мнением. И в откровенном вранье касательно тех или иных своих действий. В результате могут так сформулировать вопросы, что народ не поймет, что к чему. Нельзя выносить на референдумы судьбоносные вопросы в жизни страны. Это должна решать высшая законодательная и исполнительная власть. Для того ее и выбирали. А в условиях гибридной войны, когда у нас еще свободно гуляют по информационному пространству российские нарративы, когда "пятая колонна" довольно активно действует, чтобы дезинформировать общество об истинных причинах и последствиях происходящего – такой референдум выглядит как путь, который нам навязала некая команда внешних управленцев. Путь к капитуляционному решению касательно Донбасса и Крыма.

– Насчет "пятой колонны"... Апелляционный суд оставил в силе двухмесячный круглосуточный домашний арест народного депутата Украины (ОПЗЖ) Виктора Медведчука, которому сообщено о подозрении в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Как оцениваете ситуацию вокруг Медведчука?

– Она явно затянулась. Были заигрывания с Медведчуком со стороны предыдущей власти, что пояснялось тем, что он по желанию Путина и по просьбе Меркель был включен в группу по освобождению заложников. Но Медведчук тогда не брал активного участия в политических делах. А с приходом новой власти просто расцвел как политический деятель. Началось активное его появление на каналах, которые приобрел ранее. Когда Медведчук набрался достаточно сил, он начал создавать уже конкуренцию, неудобство для "Слуги народа" и лично президента Зеленского. Стало понято, что всё это происходит при поддержке РФ. И что так Россия через свою "пятую колонну" может мирным путем захватить власть в Украине. Тут уж действующая власть начала пытаться как-то это остановить. И пошли шаги, чтобы привлечь Медведчука иже с ним к ответственности за те действия, которые шли вразрез с нормами законодательства Украины. Вопрос в том – готовы ли Офис генпрокурора, украинские суды довести дело до конца.

– К чему может привести новый виток напряжения между Беларусью и Украиной в связи с принудительной посадкой самолета Ryanair в Минске и арестом журналиста Романа Протасевича? Есть ли опасность для нашей страны?

– Это многоходовая игра Путина. Я уверен, что Лукашенко сам бы не решился на откровенное воздушное пиратство, государственный терроризм, не имея поддержки со стороны Кремля. Запугивание оппозиции, которая и так распылена, разобщена – скорее, второстепенная цель. Интересная Лукашенко. А первостепенная, с точки зрения РФ, – создать такие условия, чтобы на это резко среагировали соседи, в том числе Украина. Чтобы мы вслед за европейцами вводили санкций, которые разозлят белорусов, часть которых поддерживает Лукашенко. И потом Россия сможет подтолкнуть режим Лукашенко к развитию агрессии против Украины с северного направления.

Напомню, что на осень в Республике Беларусь запланированы белорусско-российские военные учения "Запад-2021", а на границах там уже сосредоточены радиоэлектронные подразделения РФ.

– И как Украине реагировать? Авиасообщение мы уже прекратили, но Евросоюз, похоже, готов вводить серьезные санкции, в том числе экономические.

– В данном конкретном случае наша реакция должна быть жесткой, но персонифицированной. Против тех, кто принимал участие в этой акции с самолетом. Разрыв экономических отношений с Беларусью нам точно не нужен. Закрывать воздушное пространство – понятно и логично. Но если европейцы будут вводить секторальные санкции, Украине лучше воздержаться. Иначе мы серьезно настроим против себя население РБ, которое в значительной мере позитивно относится к Украине.

Я вижу в происходящем иезуитскую линию Путина, направленную именно на то, чтобы настроить белорусское население и истеблишмент против Украины, вынудить РБ к агрессии против нашей страны.

Потому считаю, что санкционные действия с нашей стороны должны осуществляться в русле демократии, поддержки свободы слова. Но в то же время Украина не должна себя загонять ситуацию, когда мы получи очень агрессивного соседа еще и на нашей северной границ. Пока Беларусь, несмотря на российскую пропаганду и то, что творит и говорит Лукашенко, ведет себя относительно сдержанно по отношению к Украине. Агрессию против нашей страны там точно не поддерживают. А Путин упорно подталкивает Лукашенко именно к агрессивным действиям. И я не исключаю, что после какой-то провокации, под каким-то предлогом, РФ введет на территорию РБ свой военный контингент - и вместе с белорусскими войсками выступит против Украины. Потому нам стоит быть максимально осторожными, а международному сообществу, напротив, принимать максимально жесткие меры, прежде всего, по отношению к РФ, чтобы не разразилась Третья мировая…

Ранее генерал Василий Богдан проанализировал для "Телеграфа" выступление президента РФ Владимира Путина 21 апреля с посланием к Федеральному собранию, а также назвал истинную цель путинской России.