Зеленский заявил, что у него несколько планов по Донбассу

Владимир Зеленский считает, что через некоторое время власть может инициировать всеукраинский референдум на Донбассе. Президент уверен - это один из планов, если не сработают другие.

Кроме того, глава государства добавил, что начаты переговоры между Офисом президента и российской стороной для организации встречи на нейтральной земле, говорит Зеленский, объясняя, как намерен остановить войну на Донбассе.

Также, Зеленский вспомнил о Макроне и Меркель в нормандском формате: "Они должны поддерживать сильнее...В последнее время они ослабляют позиции в отношении Росссии". Президент объясняет это экономическим давлением, в том числе, внутри страны".

Напомним, сегодня, 20 мая, на территории госпредприятия Антонов во вторую годовщину инаугурации Зеленского проходит большая пресс-конференция.

О самых главных и интересных моментах в читайте в материале "Телеграфа": "Ежегодная пресс-конференция Зеленского 20 мая: главные заявления, фото, видео".