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Германия дала зеленый свет "Северному потоку-2" и тяжелый урок Киеву. Какие выводы должна сделать Украина?

Германия дала зеленый свет "Северному потоку-2" и тяжелый урок Киеву. Какие выводы должна сделать Украина?
09:45 Сегодня Телеграф

Германия разрешила продолжить строительство путинского газопровода "Северный поток-2". Даже иски экологов не помешали. Об этом стало известно в понедельник, 17 мая. Эксперты проанализировали ситуацию для "Телеграфа" и спрогнозировали дальнейшее развитие событий.

Директор Института мировой политики Евгений Магда уверен, что возобновление строительства "Северного потока-2", даже вопреки протестам немецких экологов, свидетельствует о том, что большая геополитическая игра вступает в заключительную стадию.

"Есть достаточно активная позиция США, которые не хотят завершения строительства СП-2. С одной стороны. С другой – они не хотят портить отношения с европейским союзником – Германией. Которая, как и Россия, заинтересована в функционировании этого газопровода. Именно РФ сейчас фактически финансирует всё строительство и осуществляет операционные действия. Западные компании не рискуют ввязываться в эту авантюру, опасаясь американский санкций", – поясняет эксперт.

Он также отмечает, что в Германии ситуация усугубляется намеченными на осень парламентскими выборами. И не исключена победа "Партии зеленых", которая решительно против строительства "Северного потока-2". И если канцлером станет представитель "зеленых", не факт, что проект вступит в эксплуатацию. Именно поэтому, подчеркивает Евгений Магда, его сейчас стараются как можно быстрее вывести на финишную прямую.

"Но я очень сомневаюсь, что даже после завершения технического строительства, в этом году по СП-2 будет прокачана хотя бы молекула природного газа, – говорит эксперт. – Что касается Украины, то нам важно понимать – этот проект направлен не только против наших экономических интересов (мы теряем огромные суммы, если транзит пойдет стороной), но и против нашей безопасности. Заменив украинскую газотранспортную систему путем строительства двух ниток "Северного потока", РФ развязывает себе руки на случай массированной агрессии против Украины. Счет идет на месяцы. И Украине нужна, как никогда, консолидация политической элиты в отстаивании национальных интересов. Но с этим, к сожалению, наблюдаются серьезные проблемы".

Политолог Кирилл Сазонов подчеркивает: то, что Германия (и Австрия) выступают главными лоббистами газопровода "Северный поток-2", давно не новость. Слишком серьезные прибыли обещает его реализация немецкому и австрийскому бизнесу. То, что лоббисты проекта в ЕС и поддерживающие их политики любой ценой продавят реализацию проекта, было очевидно, считает эксперт.

"В какой-то момент строительство всерьез забуксовало уже на финишном этапе из-за жесткой позиции США. Предыдущий президент Дональд Трамп активно продвигал импорт американского газа в Европу и поэтому не менее активно боролся с российским газопроводом. Но после победы Байдена позиции нефтегазового лобби в американской политике стали слабее – они традиционные спонсоры Республиканской партии, так что президент Байден от Демократической партии не будет отстаивать их интересы с прежней жесткостью. Скорее пойдет на сделку с Германией и Россией", – прогнозирует Кирилл Сазонов.

Таким образом, отмечает он, исчезла основная преграда на пути достройки "Северного потока-2".

"Украинским политикам и избирателям остается извлечь из этого главный урок на будущее. В геополитике и политике стран Евросоюза разговоры о демократии, европейских ценностях – просто красивая обертка. Как выражения глубокой озабоченности, которые ни на что в реальности не влияют. Правят бал реальные интересы бизнеса и большие деньги, – поясняет политолог. – Когда на одной чаше весов большая прибыль для своей экономики, а на другой – необходимость отказаться от сотрудничества с агрессором и нарушителем европейских правил – перевешивают деньги. Ничего личного – просто бизнес. И нам важно это понимать, чтобы не попадаться в ловушку пустых слов и обманутых ожиданий. Хочешь всерьез играть в геополитику? Ищи сильных партнеров и говори с ними про общие финансовые интересы".

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что всё – прогнозируемо.

"После фактического заявления президента Джо Байдена, что США не рассматривает "Северный поток-2" как инструмент для санкций, можно было ожидать прекращения конфликта Германии, США и России по этому поводу. Тормозить строительство газопровода никто дальше не будет", – прогнозирует Юрий Корольчук.

По его мнению, высокие цены на газ, которые мы видим сейчас на рынке Евросоюза – лучший для европейцев аргумент в пользу СП-2, который будет поставлять дешевый трубопроводный газ.

"В конце концов, главное, что для Германии эти объемы газа нужны уже в разрезе следующих 5 лет – для запуска газовых генерирующих мощностей, – поясняет Юрий Корольчук. – Украина должна сделать выводы, что нам меньше нужно втягиваться в чужие энергетические, политические конфликты. Без влияния и веса в мировом сообществе нас и дальше будут использовать. Поэтому это урок для власти".

Как сообщалось, 1 апреля этого года строительство "Северного потока-2" было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его за свои средства, так как из-за наложенных США санкций его подрядчик из Швейцарии остановил работу.

Как писал "Телеграф", в начале мая строительство газопровода было приостановлено из-за иска немецкой природоохранной организации "Союза охраны природы и биоразнообразия" (NABU), которая считала, что район прокладки трубопровода имеет особое значение для гнездовых птиц.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает достройку "Северного потока-2".

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Германия, Газопровод, Санкции, РФ, Северный поток-2.
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