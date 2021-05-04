Беда пришла откуда не ждали: Германия подставила Путина со строительством "Северного потока - 2"

Строительство газопровода "Северный поток 2" приостановили из-за иска организации по охране природы из Германии.

Об этом 4 мая сообщили в "Союзе охраны природы и биоразнообразия" (NABU).

Жалоба относится к незавершенному участку трубопровода в исключительной экологической зоне Германии. При этом NABU выступают против газопровода еще с 2018 года и считают судебный иск единственным способом уменьшить ущерб природе.

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Отметим, что разрешение на строительство в начале 2021 года выдало Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии. Но, уже спустя несколько дней экологи опротестовали его, тем не менее 1 апреля их требование было отклонено. Теперь же NABU хотят отменить полную выдачу разрешения на строительство в суде, а на время рассмотрения иска, они хотят, чтобы действие разрешения не действовало.

Примечательно, что власти Германии поддерживают строительство газопровода.

Напомним, что 1 апреля строительство "Северного потока 2" было завершено на 95%. Российская компания "Газпром" достраивает его своими финансами, так как из-за наложенных США санкций его подрядчик из Швейцарии остановил работу.