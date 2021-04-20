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Меркель взбудоражила заявлением по судьбе "Северного потока-2": что сказала канцлер Германии

Меркель взбудоражила заявлением по судьбе "Северного потока-2": что сказала канцлер Германии
14:38 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Несмотря на рост напряжения вокруг ситуации вокруг Украины, Германия продолжает поддерживать строительство газопровода "Северный поток 2". 

Об этом она заявила во время выступления на сессии ПАСЕ, передает "Экономическая правда". 

Меркель подчеркнула, что ФРГ всегда поддерживала транзит газа через Украину в ЕС и отметила, что строительство "Северного потока 2" является слишком политизированной темой. 

"Но я хочу подчеркнуть, что газ, который еще не идет по "Северному потоку-2", но идет по "Северному потоку-1", не хуже газа, который идет через Украину, и газа, который идет через Турцию из России", - заявила Меркель

 По ее словам, у нее складывается впечатление, что в рамках проекта нового газопровода поднимается вопрос о том, насколько далеко Европа должна заходить в вопросах торговли с Россией. 

"Германия выступила за строительство "Северного потока-2". Идет политическая борьба, потому что много других видят этот вопрос по-другому", - сказала Меркель.

По словам канцлера ФРГ, "европейское единство" в вопросах России проявляется в санкциях, которые введены по делу об отравлении Навального, оккупации Крыма и поддержкой боевиков на Донбассе. 

Народный депутат Украины Владимир Арьев такое заявление Меркель назвал "циничным", особенно в условиях наличия российской армии на границе с Украиной. 

"Сегодня она намекнула, что выгодное экономическое предложение для Германии выше пафосных разговоры о продемократические ценности, международную безопасность и право. Иначе я не могу расценить подобную позицию в столь тяжелый и опасный период", - написал он. 

Отреагировал на это заявление и киевский активист и волонтер Юрий Касьянов. 

"Газопровод будет достроен, несмотря на американские санкции. Украина потеряет доступ к дешёвому газу, 3% ВВП (ежегодно), и какой-либо интерес со стороны европейских стран. Потому что нет газопровода - нет проблем. Украинский транзит перестанет быть сдерживающим фактором войны", - написал он. 

Как сообщалось ранее, Меркель уклонилась от ответа на вопрос о том, считает ли она Путина убийцей. 

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец Редактор ленты новостей
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Германия, Ангела Меркель, Россия, Северный поток-2.
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