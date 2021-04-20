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Меркель ответила на вопрос, считает ли Путина убийцей (видео)

Меркель ответила на вопрос, считает ли Путина убийцей (видео)
14:08 Сегодня Телеграф

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала президента России Владимира Путина "убийцей".

В этом уверен нардеп Алексей Гончаренко, опубликовавший ответ Меркель на вопрос о Путине, который сам же его и задал в ПАСЕ.

"В ПАСЕ поставил Ангеле Меркель четкий вопрос: считает ли она Путина убийцей, так или нет? " – написал он в своем Telegram.

По словам Гончаренко, Меркель не стала скрывать, что не одобряет поведение российского гаранта и призналась, что критикует Путина даже во время личного общения.

Этот ответ Гончаренко расценил, как "дипломатическое да".

В сети тут же стали комментировать ответ немецкого канцлера Гончаренко, не согласившись с нардепом.

"Меркель за трубу переживает", "Сдулась Меркель", "Можно это рассматривать, как дипломатическое да сугубо из-за нашего желания видеть таким этот ответ. По факту его нет, имхо)", "Нет,это дипломатическое нет", - пишут в сети.

Меркель о Путине

Как сообщал "Телеграф", тема о Путине-убийце возникла после того, как таковым его назвал президент США Джо Байден. Позже этот своеобразный "флешмоб" подхватил и президент Литвы Гитанас Науседа, также назвавший Путина "убийцей". Позже Науседа объяснился, уточнив, что "убийцей" он считает систему в РФ, сформированную за годы Путина у власти.

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Наталия Гурковская
Автор: Наталия Гурковская Редактор ленты новостей
Просмотры: 443

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ПАСЕ, Ангела Меркель, Владимир Путин, Видео, Путин убийца.
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