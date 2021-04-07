Президент Литвы объяснился за свои слова о Путине-убийце

Литовский президент Гитанас Науседа объяснил то, что называл российского президента Владимира Путина убийцей, уточнив, что "убийцей" он считает систему в РФ сформированную за годы Путина у власти.

Об этом 6 апреля он сообщил в интервью "ЕП".

По его словам, "убийца", - это та система, которая создавалась в РФ в последние 20 лет. Отметим, что Путин впервые стал президентом 21 год назад.

Науседа считает, что система может измениться в случае "замены" одного человека, поскольку во время президентства Бориса Ельцина в РФ ситуация была другой.

Глава Литвы отмечает, что нынешняя система хоть и создавалась постепенно, но ее возможно убрать, потратив много времени.

Напомним, что 16 марта Путина также назвал "убийцей" американский президент Джо Байден.