Президент Литвы вслед за Байденом признал, что Путин - убийца

Вслед за президентом США Джо Байденом президента России Владимира Путина назвал убийцей и президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом сообщает Delfi.

"К сожалению, да", - ответил Науседа, отвечая на вопрос, может ли он, как и президент США Джо Байден, назвать Путина убийцей.

По словам литовского гаранта, Россия явно не уважает территориальную целостность Украины.

"Я вижу много признаков вопиющего пренебрежения ценностями цивилизованного мира, пренебрежения правом наций на самоопределение, пренебрежения территориальной целостностью своих соседей, которые Кремль в последнее время не скрывает", - добавил он.

Также Науседа ни смог не вспомнить про российского оппозиционера Алексея Навального и отметил, что режим внутри России "явно дрожит перед лицом растущей оппозиции", пытается ее подавить и преследует лидеров оппозиции, таких как Алексей Навальный, "самым жестоким образом".

Как сообщал "Телеграф", реакция российского президента на "убийцу" от Байдена была очень странной - сначала Путин по-детски отшутился, а потом предложил Байдену провести дебаты в прямом эфире. Отметим, что политолог Алексей Голобуцкий увидел испуг в таком поведении Путина. А у Байдена отказали Путину в переговорах, сославшись на занятость.