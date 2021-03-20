Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России

США готовят новые санкции для России, глава Белого дома Джо Байден называет президента РФ Владимира Путина убийцей, тот в ответ вызывает Байдена на разговор в прямом эфире и уже получил отказ.

Как будет ситуация развиваться дальше? Своим мнением с «Телеграфом» поделился эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

«Серьезное ужесточение политики США по отношение к России, которое пока выражается в заявлениях, но скоро будет подкреплено санкциями – и точно не последними – базируется на массе проблем, которые достались Байдену в наследство от Трампа. Это и внутренние, связанные с расколом общества, с корона-кризисом, с недостаточно налаженной борьбой с пандемией во время Трампа. Это и внешние – охлаждение отношений с Европой, проблемы с Ираном, Китаем, Северной Кореей. И, конечно, с Россией, которая при Трампе чувствовала себя достаточно вольготно. Вмешивалась в выборы по всему миру, включая американские, травила Скрипалей, политических оппонентов путинского режима (включая Навального), везде и всюду нарушала права и свободы человека. Тут, как говорится, накопилось. Включая личное – ведь известно, что Россия играла на выборах на стороне Трампа», - отмечает Анатолий Октисюк.

Он напоминает, что еще при президенте Обаме, будучи вице-президентом, Байден общался с Путиным. И уже тогда тот вызвал у него неприятные ассоциации.

«Мы видим наложение политических и личных обид. И при Байдене, думаю, США будут готовы опустить перед РФ «железный занавес», начав «холодную войну», как после Фултонской речи Черчилля (была произнесена 5 марта 1946 года легендарным британским премьером 1940-1945 и 1951-1955 гг Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США; в СССР считалась сигналом для начала холодной войны. – Ред.). И как в свое время президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», так теперь «Путин-убийца» от Джо Байдена может стать меткой, - считает Анатолий Октисюк. - Американцы пойдут на конфронтацию. Будут и новые санкции, и, возможно, эмбарго на оружие и вооружение из РФ и в РФ. Дальнейшее перекрытие россиянам доступа к новым технологиям, выхода на разные рынки. «Северный поток-2» вряд ли смогут остановить – тут всё же играет роль позиция Германии, которая в нем заинтересована. Но будут бить по другим болевым точкам. А их у России – всё больше. Не исключаю, что даже за Крым могут санкции усилить».

О подоплеке резких заявлений со стороны США в адрес РФ, а также о реакции на них и украинской выгоде «Телеграфу» рассказал политэксперт Алексей Воронцов.