Скачать
Суббота, 20.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
СНБО стал мощным инструментом в руках Зеленского: о чем говорят последние решения власти
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ
Разоблачал комплексы Путина и был против Украины в НАТО: что известно о новом директоре ЦРУ
Украина вошла в топы по распространению COVID-19 в мире и Европе
Украина вошла в топы по распространению COVID-19 в мире и Европе

Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России

Байден повесил на Путина метку: чем США будут бить по России
Обновлено 11:45 Сегодня Телеграф

США готовят новые санкции для России, глава Белого дома Джо Байден называет президента РФ Владимира Путина убийцей, тот в ответ вызывает Байдена на разговор в прямом эфире и уже получил отказ.

Как будет ситуация развиваться дальше? Своим мнением с «Телеграфом» поделился эксперт аналитического центра Democracy House Анатолий Октисюк.

«Серьезное ужесточение политики США по отношение к России, которое пока выражается в заявлениях, но скоро будет подкреплено санкциями – и точно не последними – базируется на массе проблем, которые достались Байдену в наследство от Трампа. Это и внутренние, связанные с расколом общества, с корона-кризисом, с недостаточно налаженной борьбой с пандемией во время Трампа. Это и внешние – охлаждение отношений с Европой, проблемы с Ираном, Китаем, Северной Кореей. И, конечно, с Россией, которая при Трампе чувствовала себя достаточно вольготно. Вмешивалась в выборы по всему миру, включая американские, травила Скрипалей, политических оппонентов путинского режима (включая Навального), везде и всюду нарушала права и свободы человека. Тут, как говорится, накопилось. Включая личное – ведь известно, что Россия играла на выборах на стороне Трампа», - отмечает Анатолий Октисюк.

Анатолий Октисюк

Он напоминает, что еще при президенте Обаме, будучи вице-президентом, Байден общался с Путиным. И уже тогда тот вызвал у него неприятные ассоциации.

«Мы видим наложение политических и личных обид. И при Байдене, думаю, США будут готовы опустить перед РФ «железный занавес», начав «холодную войну», как после Фултонской речи Черчилля (была произнесена 5 марта 1946 года легендарным британским премьером 1940-1945 и 1951-1955 гг Уинстоном Черчиллем в Вестминстерском колледже в Фултоне, штат Миссури, США; в СССР считалась сигналом для начала холодной войны. – Ред.). И как в свое время президент США Рональд Рейган назвал СССР «империей зла», так теперь «Путин-убийца» от Джо Байдена может стать меткой, - считает Анатолий Октисюк. - Американцы пойдут на конфронтацию. Будут и новые санкции, и, возможно, эмбарго на оружие и вооружение из РФ и в РФ. Дальнейшее перекрытие россиянам доступа к новым технологиям, выхода на разные рынки. «Северный поток-2» вряд ли смогут остановить – тут всё же играет роль позиция Германии, которая в нем заинтересована. Но будут бить по другим болевым точкам. А их у России – всё больше. Не исключаю, что даже за Крым могут санкции усилить».

О подоплеке резких заявлений со стороны США в адрес РФ, а также о реакции на них и украинской выгоде «Телеграфу» рассказал политэксперт Алексей Воронцов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 287

Все по теме:

США, Россия, Санкции, Владимир Путин, Джо Байден, Северный поток-2, Анатолий Октисюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
02 Байден несколько раз упал, поднимаясь в самолет: новость тут же стала хитом росСМИ
03 Свитолина надела юбку и каблуки, Монфис не выдержал (видео)
04 Данилов признался, готовит ли СНБО санкции против Порошенко
05 Зеленский заявил, что в Украине на банковские счета детей будут "капать" деньги от недр
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине три дня подряд более 15 тысяч заболевших COVID-19: свежая статистика
В Украине три дня подряд более 15 тысяч заболевших COVID-19: свежая статистика
&quot;Народ страдает. Тут все недовольны&quot;: пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
"Народ страдает. Тут все недовольны": пропагандисты Путина случайно нарвались на правду о Крыме
Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа
Массовый побег людей и опустевшие улицы: фото и видео из закрытого на карантин Парижа
Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)
Жена Джигана увеличила себе грудь (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь