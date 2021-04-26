Строительство "Северного потока-2" внезапно остановилось: названы возможные причины

Строительство "Северного потока — 2" поставили на паузу. Согласно данным навигационного портала Marinetraffic, баржа "Фортуна" находится в той же точке, что и 21 апреля - 5 дней назад.

Судно пребывает в датских водах - в нескольких километрах от действующего "Северного потока", который ей предстоит пересечь. Официальную причину, почему укладку труб приостановили, в Кремле не озвучивают. Однако у такого простоя может быть несколько причин.

Так, в данный момент "Фортуна" находится в нескольких километрах от действующего "Северного потока", который барже предстоит пересечь и уложить сверху нитку В "Северного потока — 2". Сначала второй газопровод хотели проложить в датских водах, всего в километре от первого газопровода и параллельно ему. Но так как Дания долго не давала разрешение, а впоследствии разрешила прокладывать трубы только по южному маршруту (у острова Борнхольм), "Северный поток — 2" пересечет "Северный поток" дважды. Точки соприкосновения будут в экономической зоне Швеции и у юго-запада от Борнхольма.

Второй переход находится на еще недостроенном участке "Северного потока — 2". Для его обустройства необходимо привлечь специализированные суда, а также осуществить каменную засыпку. Однако расширенные американские санкции запрещают предоставлять проекту такие услуги.

Отметим, что в общей сложности, чтобы завершить нитку В, "Фортуне" осталось уложить около 26 километров в датских и немецких водах. Простой же происходит не из-за погоды: прогноз на ближайшее время благоприятный.

Напомним, из-за отказа нескольких компаний достраивать "Северный поток-2" России приходится обходиться собственными силами, используя свои ресурсы – суда. Правда, их техническое состояние оставляет желать лучшего – большинство из них находятся в аварийном состоянии, что неминуемо приведет к катастрофе.