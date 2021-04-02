Вскрылась новая "подстава" Путина с судами, прокладывающими "Северный поток-2" (фото)

Из-за отказа нескольких компаний достраивать "Северный поток-2" России приходится обходиться собственными силами, используя свои ресурсы – суда. Правда, их техническое состояние оставляет желать лучшего – большинство из них находятся в аварийном состоянии, что неминуемо приведет к катастрофе.

Об этом рассказали в Службе внешней разведки Украины.

В частности, речь идет про корабли: "Venie", "Владислав Стрижов", "Юрий Топчев", "Умка", "Vengery", "Финвал", "Errie", "Катунь".

Например, у "Катуни" имеются повреждения и корпуса и элементов управления. Это судно на данный момент находится на ремонте в порту Мункебо (Дания).

Такое состояние судов, в случае перегруза может привести к катастрофам техногенного характера.

Как сообщал "Телеграф", ранее украинские разведчики заявляли, что российские суда, задействованные в строительстве газопровода "Северного потока-2", бесцеремонно нарушают экологическое законодательство, беспокоя птиц на местах их традиционной зимовки.