Россия нарушает экологические стандарты при строительстве "Северного потока-2": открылись детали

Российские суда, задействованные в строительстве газопровода "Северного потока-2", бесцеремонно нарушают экологическое законодательство, беспокоя птиц на местах их традиционной зимовки.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины.

Так, судно обеспечения "Юрий Топчев" 2 и 10 марта во время транспортировки очередных партий труб из порта Мукран (Германия) отошло от изначально намеченного маршрута, проложенного в обход природоохранных зон Германии, и нарушило зону зимовки птиц.

Аналогичные нарушения законодательства были зафиксированы и другими судами обеспечения, помимо "Юрия Топчева", которые участвуют в строительстве "Северного потока-2".

А именно:

"Финвал";

"Умка";

"Владислав Стрижов".

Напомним, проект "Северный поток-2" представляет собой два разветвления газопровода общей емкостью 55 миллиардов кубометров газа в год. При этом, нужно понимать, что на пути от России до Германии по дну Балтийского моря газопровод успевает "побывать" в России, Дании, Финляндии, Швеции и Германии. При этом он минует территорию Украины.

Первоначально оговаривалось, что прокладка труб будет закончена в четвертом квартале 2019 года. Но в конце декабря указанного года были прекращены из-за решения Конгресса США о введении санкций против компаний, которые владеют кораблями, задействованными в строительстве. Получается, что остановка строительства "Северного потока-2" была заморожена почти на год.

Как сообщал "Телеграф", ранее негосударственная организация "Союз охраны природы и биоразнообразия", которая действует в Германии, обжаловала выданное Федеральным морским и гидрографическим агентством разрешение на строительство участка газопровода "Северный поток-2" на территории Германии.