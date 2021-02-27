Хороших вариантов мало: в США оценили будущее газопровода Путина

В США, где выступают против строительства "Северного потока-2", и даже ввели санкции против компаний, которые в нем участвуют, считают, что того "выхлопа", что ждут от него в России и в Германии, называя лишь "коммерческим проектом", не будет. А больше всех от строительства нового газопровода пострадает Украина, лишившись "миллиардов долларов транзитных сборов".

Об этом пишет The New York Times.

Несмотря на то, что в понедельник министры иностранных дел стран Европейского союза договорились о введении санкций против России, а от участия в дальнейшем строительстве газопровода отказались уже несколько компаний, Германия, для которой "Северный поток - 2" "стал частью большой геополитической игры с ее неотъемлемой эквилибристикой и компромиссами, полна решимости завершить его строительство".

По данным издания, для того, чтобы строительство газопровода достроить, осталось уложить 150 километров труб, но вряд ли кто-то от этого выиграет, и Россия, в том числе.

Украина

Больше всех от этого трубопровода проиграет Украина. Дело в том, что большая часть поставляемого в Европу российского газа идет транзитом через ее территорию. Но если "Северный поток-2" будет достроен, а Россия существенно сократит перекачку газа через Украину, "Киев лишится миллиардов долларов транзитных сборов". И это на фоне постоянно прогрессирующей агрессии РФ в контексте Донбасса и Крыма.

Германия

Казалось бы, открытая агрессия России против Украины должна притормозить Германию в планах строительства газопровода, но не тут-то было. Многие страны ЕС "видят в этом проекте вопиющий пример немецкого лицемерия", поскольку Берлин требует от других стран играть по правилам ЕС, а сам "на стороне заключает сделки с Москвой".

С другой стороны, проложенный по морскому дну трубопровод предназначен для перекачки органического топлива, а это не очень-то соответствует имиджу Германии как лидера зеленой энергетики. Канцлер Ангела Меркель объясняет, что трубопровод, который финансирует и строит российская государственная компания, является "коммерческим проектом". Но из-за этого политика Берлина кажется еще более циничной. Но Германия даже не собирается бросать строительство газопровода. И этому есть объяснение. Во-первых, газ - это экологическая замена углю и атомной энергии, от которых Германия постепенно отказывается. Во-вторых, они утверждают, что продавая газ в Европу, Кремль будет проводить более умеренную внешнюю политику. Хотя этому может быть и более простое объяснение – "Меркель просто слишком долго держалась за него", и теперь уже не может отказаться.

"Хотя партия "зеленых", которая наверняка будет играть не последнюю роль в новом коалиционном правительстве страны, настроена решительно против СП-2, большинство немецких политиков как будто согласны с Меркель", - пишет издание.

Россия

Не добавит новый газопровод «очков» и России, ведь она "уже не может как раньше использовать газ в качестве средства политического давления". Но и отказ от строительства вряд ли накажет Россию как следует.

"Шумиха вокруг "Северного потока - 2" демонстрирует одну простую истину: когда приходится иметь дело с Россией, хороших вариантов действий очень мало", - резюмируют автор статьи.