Крупная европейская страховая компания отказалась от участия в строительстве газопровода Путина

Французская страховая и инвестиционная группа компаний Axa отказалась от участия в строительстве российского газопровода "Северный поток 2".

Об этом пишет Le Figaro.

"Как и другие, мы решили выйти из этого проекта", - сказал директор по рискам и инвестициям Албан де Майи Несле во время пресс-конференции.

Никаких других деталей о причинах отказа от участия в строительстве газопровода в компании сообщать не стали.

Как известно, проект "Северный поток 2" предусматривает соединение России и Германии газопроводом, общей длиной в почти 2,5 тысяч километров.

США и многие европейские страны назвали его геополитическим проектом Кремля, однако правительство Германии настаивает на том, что газопровод имеет исключительно экономическое значение.

После принятия оборонного бюджета США, многие европейские компании отказались от участия в строительстве, оказавшись под угрозой введения американских санкций.