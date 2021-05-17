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Германия огорчила решением по строительству "Северного потока-2"

Германия огорчила решением по строительству "Северного потока-2"
15:53 Сегодня Телеграф

Федеральное ведомство Германии по судоходству и гидрографии (BSH) дало разрешение на  продолжение строительства газопровода "Северный поток-2" в исключительной экономической зоне Германии.

Об этом сообщается на сайте BSH в понедельник, 17 мая.

Как писал "Телеграф", в начале мая строительство газопровода было приостановлено из-за иска немецкой природоохранной организации "Союза охраны природы и биоразнообразия" (NABU). "Союзе охраны природы и биоразнообразия" (NABU), которая считала, что район прокладки трубопровода имеет особое значение для гнездовых птиц.

BSH рассмотрело иск NABU и постановило, что укладку труб можно возобновить, поскольку строительство "не окажет какого-либо значительного неблагоприятного воздействия на охраняемые виды птиц".

Как сообщалось, 1 апреля этого года строительство "Северного потока-2" было завершено на 95%. "Газпром" достраивает его за свои средства, так как из-за наложенных США санкций его подрядчик из Швейцарии остановил работу.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ поддерживает достройку "Северного потока-2".

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Дмитрий Ищенко
Автор: Дмитрий Ищенко Редактор ленты новостей
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Германия, Строительство, Газопровод, Северный поток-2.
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