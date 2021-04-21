"На кон поставлено существование государства Украина", - генерал о главных итогах послания Путина

Президент РФ Владимир Путин 21 апреля выступил с посланием к Федеральному собранию. Что можно сказать об основных тезисах, в том числе в ракурсе Украины (о которой упомянул лишь в ракурсе "госпереворота" 2014 года) и Запада (обещал "быстрый" и "жесткий" ответ для тех, кто подступается к "красной черте")?

Своим мнением с "Телеграфом" поделился ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

"Содержание послания вполне ожидаемое, учитывая, как развиваются события в самой РФ, на ее границах, в том числе на границе с Украиной. Учитывая общую геополитическую обстановку, – отмечает генерал. – Спич Путина показал цементирование восточной деспотии. Именно он, Путин, будет миловать, карать, обещать и не выполнять, если не захочет. Очевидно, что такие послания не способствуют разрядке международного напряжения. Видно, что российский лидер откровенно врал, манипулировал, перекручивал факты, рассказывая о миролюбии России. Пытался переложить вину, в том числе за геополитические проблемы, с больной головы на здоровую. Даже угрожал вооруженными силами, современным оружием, включая гиперзвуковое и лазерное. Ну и тезис, что РФ сама будет обозначить "красные" линии в отношении себя – и жестко действовать, если эти линии кто-то пересечет, о многом говорит".

По мнению Василия Богдана, в словах, поведении, намерениях путинской России ничего не меняется. Она желает стать полюсом силы, чтобы влиять на мировой порядок и глобальную безопасность.

"Несмотря на то, что была достаточно мощная милитарная риторика, видно, что санкции мешают Путину, российской экономике, так называемой аристократической элите. Потому периодически и срывался он на жалобы, что санкции якобы немотивированные, что Россию "цепляют" без всяких причин. Ну и традиционно разыгрывал позицию, что РФ – этакая крепость, окруженная врагами. Расчет, в том числе, на внутреннего потребителя, которого нужно постоянно запугивать, чтобы не мешал путинским планам", – подчеркивает генерал.

При этом, продолжает Василий Богдан, хоть РФ и пытается выдавать себя за сверхдержаву и отыгрывать важную роль, на международной арене у нее далеко не всё в порядке. А государств, переходящих в антироссийский лагерь, становится всё больше.

"Агрессивная политика путинской России, включая наглые действия ее спецслужб, консолидировала коллективный Запад. Даже недавно лояльные Чехия, Румыния, Болгария предпринимают определенные шаги. Не говоря о странах Западной Европы и США. Начался крен в сторону усиления безопасности со стороны НАТО, в том числе касательно поддержки Украины", – отмечает Василий Богдан.

Он также обращает внимание, что в своей речи Путин почти не упоминал Украину. Да и вообще говорил очень размыто, тезисно. С претензий не глобализм, но без конкретики. Скорее – лозунгами-посылами.

"Это была речь имперского великодержавного националиста-шовиниста. Который печется только о своих интересах, не проводя объективного анализа ситуации, сложившейся в мире. Раздать всем обвинения, а себя обелить, разжечь конфликт, а потом набиваться в миротворцы, перессорится со всеми, а затем заявлять о готовности к сотрудничеству – типичная тактика путинского режима. И то, что в его речи говорилось о Януковиче и Лукашенко с точки зрения "госпереворотов" и "цветных революций", но при этом не упоминалась ситуация на Донбассе, говорит о том, что Путин не намерен в ближайшее время исправлять ситуация с переговорами. Что продолжаться тупики в Нормандском формате, в ракурсе исполнения Минских соглашений. Вся эта речь – четкий сигнал, что Путин будет дружить только теми, кто будет действовать в его интересах, кто признает эти интересы", – уверен генерал.

По мнению Василия Богдана, после этого цивилизованным странам нужно скорректировать стратегию противостояния с Россией.

"Очевидно, что попытки достучаться до Путина в контекст разрядки мировой напряженности, в которой виновата именно РФ, ни к чему не привели. Очевидно, что стратегии простого сдерживания мало. Нужно начинать стратегию принуждения к миру. Именно об этом сейчас всё чаще говорит украинская сторона европейским и американским партнерам. В том числе – о необходимость вводить против путинской России секторальные санкции. Очень был бы правильный ход, который, к сожалению, не воспринимается пока некоторыми членами ЕС, НАТО. Но после этого послания – наглого, неуважительно, агрессивно по отношению ко всему миру, думаю, ситуация может измениться. Стратегические аналитики, генеральные штабы, объединенные штабы, парламенты, правительства, должны произвести серьезные корректировки в отношения с путинским режимом. Он ведет Россию, а то и весь мир – к катастрофе", – считает генерал.

По его мнению, Украина в создавшейся ситуации должна максимально мобилизоваться в оборонно-безопасностной сфере. На всех направлениях. Включая тыл, где действуют дестабилизационные силы.

"Сейчас проводятся массированные антитерорристические учения – и это правильно. Сегодня, к примеру, прекратили следование в Харьков групп титушек, которые хотели там дестабализировать обстановку по поручению пророссийских сил. Так нужно действовать и дальше, – уверен Василий Богдан. – Плюс – укрепление отношений со стратегическими партнерами, особенно с США. Мы должны не только добиться получения нового вооружения и техники. Важно также постараться получить конкретные обязательства наших западных партнеров брать непосредственное участие в противостоянии вместе с нами открытой российской агрессии, если таковая случится. На кон поставлено существование государства Украина. И никаких реверансов в сторону внутреннего и внешнего врага быть не должно".

Помимо гнева и разочарования своими заявлениями во время ежегодного обращения к Федеральному собранию

в среду, 21 апреля, президент России Владимир Путин вызвал также волну шуток, смеха и не скрываемого сарказма.